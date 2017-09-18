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02:06 (мск), источник: ТАСС

Украина может представить собственный проект резолюции по размещению миссии ООН в Донбассе

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. США и Украина выразили неготовность работать по тексту проекта резолюции о размещении охранной миссии ООН в Донбассе, при этом Киев может представить альтернативный документ.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил в понедельник в беседе с ТАСС постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Этот проект уже обсуждался в рамках Совета Безопасности, на него была реакция со стороны партнеров, — сказал дипломат. — Мы предлагали работу по тексту этого проекта, но делегации Украины и Соединенных Штатов после первого обсуждения сказали, что они далее по тексту работать не готовы, у них будут существенные замечания, а возможно у украинцев будет и контрпроект по вопросу о размещении миротворческой миссии в Донбассе».

Он также сообщил, что тема размещения охранной миссии в Донбассе будет обсуждаться на заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня в ходе министерской недели в рамках сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

«Я думаю, тема, разумеется, будет подниматься на заседании Совета Безопасности открытого состава по миротворчеству с участием глав государств. Россия там будет представлена министром [иностранных дел] Сергеем Лавровым», — сказал он.

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14 сентября© Ньюстюб
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