Во Владивостоке высадятся пехотинцы двух стран
Здесь пройдут
Здесь пройдут
Во втором этапе международного
Во время проведения морской фазы учения от российской стороны будут задействованы большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», корвет «Совершенный», спасательное судно’Игорь Белоусов со спасательным глубоководным аппаратом «АС-40» на боту и ракетный катер «Р-11». От китайской стороны: эсминец «Ши Цзячжуан», сторожевой корабль «Да Цин», корабль комплексного снабжения «Дун Пинху», спасательное судно пр. 926 «Чандао» со спасательным глубоководным аппаратом «Элар-7».
В качестве сил обеспечения к учению привлекаются малый противолодочный корабль «Советская Гавань», две
Кроме того в ходе морской фазы учения будет проведена отработка вопросов взаимодействия с авиацией. В этом элементе будут задействованы 2 самолёта Ил-38, 2 самолёта Ту-142м3, вертолёт Ка-27пс и вертолёт Ка-27 морской авиации Тихоокеанского флота. Авиация ВМС Китая будет представлена корабельными вертолётами Z-9C и Z-9D.
Международное учение «Морское взаимодействие — 2017» пройдет с 18 по 26 сентября 2017 года на базе Тихоокеанского флота. Учение включит в себя два этапа — береговую фазу и морскую часть. Береговая фаза будет проходить во Владивостоке с 18 по 21 сентября 2017 г. В ходе неё будут проведены совещания по взаимодействию, тактические летучки, официальные приёмы от обеих сторон, спортивные и культурные мероприятия. Кроме того на полигоне береговых войск Тихоокеанского флота «Горностай» пройдет тренировка морских пехотинцев двух стран. Морская часть маневров будет отрабатываться с 22 по 26 сентября в акватории Японского и южной части Охотского морей.