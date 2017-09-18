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03:51 (мск), источник: ТАСС

WP: в Белом доме растет беспокойство из-за кризиса вокруг Катара

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Беспокойство по поводу кризиса вокруг Катара продолжает расти в Белом доме спустя более трех месяцев после начала конфликта в Персидском заливе.

Источник: Reuters

Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post со ссылкой на источники в вашингтонской администрации.

«Мы вложили туда очень много инвестиций, — цитирует издание представителя Белого дома. — Допустимо ли, что американский бизнес начинает говорить нам об аннулировании их контрактов из-за ситуации в [Персидском] заливе?».

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Он также указал на потенциальную угрозу для американской авиабазы, с которой вылетают самолеты на антитеррористические операции. «Мы все начинаем чувствовать, как кризис [вокруг] Катара препятствует тому, что мы хотим сделать», — сказал источник издания.

Он отметил, что Белый дом пытается призвать стороны прекратить конфликт, «прежде чем [ситуация] начнет влиять на военные операции» против экстремистов. Газета подчеркивает, что администрация США отмечает прогресс Дохи в деле борьбы с терроризмом.

В начале лета Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика, Республика Маврикий, Мавритания и Коморские Острова объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Они объяснили это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес беспочвенными.

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