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03:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в работе Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в работе 72-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом передает корреспондент РИА Новости.

Источник: AP 2017

Как сообщила ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, рабочая программа Лаврова на предстоящей неделе включает несколько десятков мероприятий высокого уровня.

В частности, глава российского МИДа выступит с трибуны ООН, примет участие в традиционных встречах глав внешнеполитических ведомств в многосторонних и региональных форматах на полях Генассамблеи.

Кроме того, Лавров проведет двусторонние переговоры, в том числе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

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