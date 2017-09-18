Губернатор Хабаровского края побывает на стройках Комсомольска

Вячеслав Шпорт осмотрит здания Драматического театра и будущей инженерной школы, в которых идет реконструкция, побывает на стройплощадке детского больничного комплекса, увидит, как возводят дамбу на правом берегу реки Силинки. В программу объезда также вошли объекты ЖКХ и энергетики. Итоги поездки губернатор подведет на совещании в администрации города, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.