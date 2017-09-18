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04:26 (мск), источник: Губерния онлайн

Губернатор Хабаровского края побывает на стройках Комсомольска

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт приехал в Комсомольск-на-Амуре, чтобы оценить, как реализуется долгосрочный план комплексного развития города. Сегодня глава региона посетит несколько важных строек.

Вячеслав Шпорт осмотрит здания Драматического театра и будущей инженерной школы, в которых идет реконструкция, побывает на стройплощадке детского больничного комплекса, увидит, как возводят дамбу на правом берегу реки Силинки. В программу объезда также вошли объекты ЖКХ и энергетики. Итоги поездки губернатор подведет на совещании в администрации города, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

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