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04:30 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Депутат Госдумы остановил голодовку в Приморье: «Мы получили ответы на свои вопросы»

Лидер приморского отделения ЛДПР Андрей Андрейченко решил не подвергать риску здоровье своих однопартийцев.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 18 сентября, PrimaMedia.

Депутат Госдумы, лидер приморского отделения ЛДПР Андрей Андрейченко принял решение приостановить голодовку в Находке. Напомним, 15 сентября депутат совместно с шестью членами партии инициировал голодовку, требуя отменить результаты выборов Находкинской городской Думы. По его словам, эти действия позволили привлечь внимание руководства края к проблеме и добиться компромисса, сообщает ИА PrimaMedia.

О прекращении голодовки депутат сообщил на своей странице в соцсетях. По словам Андрейченко, он и его однопартийцы не принимали пищу в течение трех дней, требуя отмены результатов досрочного голосования и полного пересчета голосов на прошедших в Находке выборах депутатов городской Думы.

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«В ситуацию вмешался губернатор и взял вопрос под личный контроль. Правоохранительные органы и краевая избирательная комиссия внимательно изучат ситуацию, оценят указанные нами нарушения избирательного законодательства, допущенные на выборах в Находке и примут соответствующие решения», — отметил он. Андрей Андрейченко также подчеркнул, что его намерение прекратить голодовку связано с нежеланием подвергнуть риску здоровье однопартийцев."Многие члены партии были готовы поддержать меня. Однако я понимаю, что на изучение всех доказательств и возбуждение уголовного дела нужно минимум 30 дней, поэтому не хотел рисковать здоровьем своих коллег. Нам удалось привлечь внимание к проблеме, нас услышали, в ситуацию вмешался губернатор и мы получили ответы на свои вопросы. Я возвращаюсь в Москву, но мы продолжим работу по этому делу.

Напомним, на выборах депутатов Думы Находкинского городского округа шестого созыва, которые прошли 10 сентября, кандидаты от «Единой России» одержали уверенную победу. Партия власти лидирует по единому округу, набрав 41,38%, а кандидаты, выдвинутые ей, выиграли в 11 из 15 одномандатных округов. Предварительная явка на выборах составила чуть больше 21%.

Ранее представители парламентской оппозиции в Приморье выразили несогласие и с результатами выборов в Думу Владивостока, которые проходили в тот же день, 10 сентября. Они считают, что новый состав гордумы выбрали с большим числом нарушений в ходе досрочного голосования, подкупами и подвозами. В КПРФ проанализировали каждый случай и готовят обращение на имя председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой. На нарушения указывают в «Справедливой России». Один из кандидатов, эсер Александр Юртаев намерен оспорить результаты выборов по округу, в котором баллотировался. Юристы отмечают, что претензии имеют под собой основания.

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