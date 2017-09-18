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08:09 (мск), источник: СуперОмск

Фролов сменил главу Кировского округа

В структуре мэрии Омска продолжаются кадровые ротации — на этот раз они коснулись администрации Кировского округа.

Как стало известно «СуперОмску», глава округа Сергей Никифоров покидает свой пост.

Причиной отставки называют уход на пенсию. Отметим, что в минувшую среду, 13 сентября, Сергею Никифорову исполнилось 63 года. Должность главы Кировского округа он занимал с октября 2014 года, придя на место Сергея Фролова — ныне и.о. мэра Омска. Так, Фролов руководил Кировским округом с июля 2007-го по октябрь 2014-го, Никифоров же в этот период в течение шести лет работал первым замглавы Советского округа.

Определен уже и преемник Никифорова на посту — им станет Андрей Горбачев, который до этого несколько лет был первым заместителем главы Октябрьского округа.

Отметим, лишь недавно в Омске сменился глава еще одной окружной администрации. В конце июля на пост руководителя администрации Ленинского округа пришел Дмитрий Зярко — ранее заместитель директора департамента городского хозяйства. Прежний глава ЛАО Владимир Стрельцов же возглавил областной минстрой.

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