Вячеслав Шпорт проверит канализации и стройки новых объектов в Комсомольске
Губернатор оценит, как проходит комплексное развитие города.
Губернатор оценит, как проходит комплексное развитие города.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт отправился в рабочую поездку в
Глава региона оценит ход реализации долгосрочного плана комплексного развития города. Как сообщает
В Центральном округе города глава региона отправится на площадку, где рабочие реконструируют здание будущей Инженерной школы, посетит объекты ЖКХ и энергетики — строительство двух подстанций и комплекса обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора. Вячеславу Шпорту также предстоит посмотреть на реконструкцию Драматического театра, которая должна завершиться через месяц. Итоги объезда губернатор края подведёт на совещании в администрации города.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что правительство России дополнительно выделило больше 800 миллионов рублей на развитие