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05:09 (мск), источник: Восток Медиа

Вячеслав Шпорт проверит канализации и стройки новых объектов в Комсомольске

Губернатор оценит, как проходит комплексное развитие города.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт отправился в рабочую поездку в Комсомольск-на-Амуре. Ему предстоит проверить, как идут реконструкция канализационной системы, строительство больничного комплекса, Инженерной школы и других объектов.

Глава региона оценит ход реализации долгосрочного плана комплексного развития города. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, в Ленинском округе Шпорт осмотрит ход реконструкции системы канализации, побывает на площадке, где началось строительство детского больничного комплекса, а также оценит инженерную защиту правого берега реки Силинка.

В Центральном округе города глава региона отправится на площадку, где рабочие реконструируют здание будущей Инженерной школы, посетит объекты ЖКХ и энергетики — строительство двух подстанций и комплекса обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора. Вячеславу Шпорту также предстоит посмотреть на реконструкцию Драматического театра, которая должна завершиться через месяц. Итоги объезда губернатор края подведёт на совещании в администрации города.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что правительство России дополнительно выделило больше 800 миллионов рублей на развитие Комсомольска-на-Амуре. Из них около 650 миллионов пошли на строительство детского больничного комплекса, стоимость которого оценивается в 2,8 миллиарда рублей. Комсомольскому драматическому театру досталось свыше 170 миллионов рублей. Объект планируют сдать к 20 октября — ко дню рождения края.

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