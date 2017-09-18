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06:41 (мск), источник: ТАСС

Премьер Японии считает, что дальнейший диалог с КНДР заведет в тупик

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Ведение диалога с КНДР, учитывая регулярные ракетные и ядерные испытания, а также прошлый опыт, может только завести в тупик. Такое мнение выразил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в своей статье, опубликованной в воскресенье в газете The New York Times.

Источник: AP 2017

«Все стремятся к мирному решению северокорейской проблемы, и международное единение имеет первостепенное значение. Тем не менее, расстановка приоритетов в пользу дипломатии и подчеркивание важности диалога [с КНДР] не будет работать. История показывает, что в данном случае крайне необходимо давление со стороны международного сообщества», — отметил он.

Абэ напомнил о выходе КНДР в 1990-е годы из Международного агентства по атомной энергии и Договора о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, по его мнению, шестисторонние переговоры по проблеме КНДР с участием Китая, России, США, Южной Кореи и Японии не принесли ожидаемых результатов.

«Учитывая это, а также продолжающиеся ракетные запуски и ядерные испытания, дальнейший диалог с Северной Кореей заведет в тупик. Пхеньян воспримет новые переговоры как доказательство того, что другие страны капитулировали, увидев успехи его ракетной и ядерной программ. Сейчас настало время оказать максимальное давление на Север, с этим не должно быть никаких промедлений», — добавил японский премьер.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Игорь Pikalor
Смысл говорить с зомби?????
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