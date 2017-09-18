Премьер Японии считает, что дальнейший диалог с КНДР заведет в тупик

Источник: AP 2017

«Все стремятся к мирному решению северокорейской проблемы, и международное единение имеет первостепенное значение. Тем не менее, расстановка приоритетов в пользу дипломатии и подчеркивание важности диалога [с КНДР] не будет работать. История показывает, что в данном случае крайне необходимо давление со стороны международного сообщества», — отметил он.

Абэ напомнил о выходе КНДР в 1990-е годы из Международного агентства по атомной энергии и Договора о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, по его мнению, шестисторонние переговоры по проблеме КНДР с участием Китая, России, США, Южной Кореи и Японии не принесли ожидаемых результатов.