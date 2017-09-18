Премьер Японии считает, что дальнейший диалог с КНДР заведет в тупик

«Все стремятся к мирному решению северокорейской проблемы, и международное единение имеет первостепенное значение. Тем не менее, расстановка приоритетов в пользу дипломатии и подчеркивание важности диалога [с КНДР] не будет работать. История показывает, что в данном случае крайне необходимо давление со стороны международного сообщества», — отметил он.
Абэ напомнил о выходе КНДР в 1990-е годы из Международного агентства по атомной энергии и Договора о нераспространении ядерного оружия. Кроме того, по его мнению, шестисторонние переговоры по проблеме КНДР с участием Китая, России, США, Южной Кореи и Японии не принесли ожидаемых результатов.
«Учитывая это, а также продолжающиеся ракетные запуски и ядерные испытания, дальнейший диалог с Северной Кореей заведет в тупик. Пхеньян воспримет новые переговоры как доказательство того, что другие страны капитулировали, увидев успехи его ракетной и ядерной программ. Сейчас настало время оказать максимальное давление на Север, с этим не должно быть никаких промедлений», — добавил японский премьер.