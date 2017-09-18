Нурсултан Назарбаев принял участие в открытии Азиатских игр в Ашхабаде

Источник: Sputniknews.kz

«В ходе подготовки к V Азиатским играм накоплен позитивный опыт сотрудничества с международным спортивным сообществом, эффективный запас знаний, и мы готовы поделиться этим опытом с организаторами будущих соревнований», — сказал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на открытии игр.

Церемония открытия игр прошла в виде красочного шоу, зрители смогли познакомиться с историей Туркменистана, начиная с времен античности и до современности. Массовое представление длилось более трех часов.

На парад на 45-тысячный стадион вышли 64 сборные команды из Азии, Океании и сборная команда беженцев. Огонь игр зажгли всадники на конях, чаша с огнем будет гореть в течение 10 дней — ровно столько будут идти соревнования.

Почетными гостями открытия игр были председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, президенты Казахстана Нурсултан Назарбаев, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Афганистана Мохаммад Ашраф Гани, Армении Серж Саргсян, Пакистана Мамнун Хусейн, Молдавии Игорь Додон, а также президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Как сообщает Акорда, сборная Казахстана широко представлена в спортивных дисциплинах, по которым проводятся соревнования.