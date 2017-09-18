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07:23 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Бабич примет участие в церемонии вступления в должность главы Прикамья

ПЕРМЬ, 18 сентября, ФедералПресс. Сегодня полпред президента в ПФО Михаил Бабич посетит Удмуртию и Пермский край, сообщает пресс-служба ГФИ Прикамья.

Источник: РИА "Новости"

Цель визитов — участие в церемониях вступления в должность вновь избранных глав регионов.

Напомним, на состоявшихся 10 сентября выборах главы Удмуртии победил Александр Бречалов (78,16% голосов избирателей), а губернатором Пермского края стал Максим Решетников (82,06%).

На инаугурацию Максима Решетникова также приглашены федеральные чиновники.

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