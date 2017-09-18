Бабич примет участие в церемонии вступления в должность главы Прикамья
ПЕРМЬ, 18 сентября, ФедералПресс. Сегодня полпред президента в ПФО Михаил Бабич посетит Удмуртию и Пермский край, сообщает
ПЕРМЬ, 18 сентября, ФедералПресс. Сегодня полпред президента в ПФО Михаил Бабич посетит Удмуртию и Пермский край, сообщает
Цель визитов — участие в церемониях вступления в должность вновь избранных глав регионов.
Напомним, на состоявшихся 10 сентября выборах главы Удмуртии победил Александр Бречалов (78,16% голосов избирателей), а губернатором Пермского края стал Максим Решетников (82,06%).
На инаугурацию Максима Решетникова также приглашены федеральные чиновники.