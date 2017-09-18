Фролов поблагодарил омских полицейских за работу на выборах
Исполняющий обязанности главы города отметил, что правоохранители обеспечили охрану на избирательных участках.
Исполняющий обязанности главы города отметил, что правоохранители обеспечили охрану на избирательных участках.
Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов направил благодарственное письмо главе УМВД по Омской области Леониду Коломийцу.
Он поблагодарил полицейских за безупречную работу на выборах в Горсовет Омска. Глава города отметил, что правоохранители обеспечили охрану избирательных участков и общественную безопасность.
Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:
— Сотрудники полиции с честью выполнили все возложенные на них обязанности, в очередной раз доказав свой безусловный профессионализм, подтвердив верность долгу и закону. Искренне благодарим их за безупречно проделанную работу по обеспечению общественной безопасности.
Отметим, что 10 сентября на выборах в омский Горсовет не произошло ни одного серьезного инцидента.