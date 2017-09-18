Фролов поблагодарил омских полицейских за работу на выборах

Источник: Om1.ru

Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов направил благодарственное письмо главе УМВД по Омской области Леониду Коломийцу.

Он поблагодарил полицейских за безупречную работу на выборах в Горсовет Омска. Глава города отметил, что правоохранители обеспечили охрану избирательных участков и общественную безопасность.

Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:

— Сотрудники полиции с честью выполнили все возложенные на них обязанности, в очередной раз доказав свой безусловный профессионализм, подтвердив верность долгу и закону. Искренне благодарим их за безупречно проделанную работу по обеспечению общественной безопасности.