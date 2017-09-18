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07:24 (мск), источник: ТАСС

Мадуро считает себя похожим на Сталина

ТАСС, 18 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что между ним и Иосифом Сталиным есть сходство. Соответствующее заявление он сделал в эфире программы «Воскресенья с Мадуро», которая транслировалась на телеканале Venezolana de Televisiоn.

Источник: AP 2017

«В мире есть люди, которые считают меня карибским Сталиным. И я похож. Посмотрите на мой профиль», — сказал глава государства. «Иногда я смотрю на себя в зеркало и кажусь себе похожим на Сталина», — добавил он.

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В то же время президент выразил мнение, что критикующие его мировые лидеры используют в своих странах более жесткие методы, чем он. «[Председатель правительства Испании Мариано] Рахой отправил в Каталонию полицию, чтобы задержать 700 мэров. Кто действует как диктатор? Мадуро, который разрешает оппозиции провести плебисцит, или Рахой, который не хочет, чтобы Каталония высказалась?» — отметил он.

В середине июля политические оппоненты Мадуро организовали так называемый народный референдум, на котором предложили гражданам выразить свое мнение о созыве Конституционной ассамблеи (КА). По словам президента Венесуэлы, он «приказал обеспечить его охрану, несмотря на то, что он был незаконным».

По данным венесуэльской оппозиции, в проведенном ею плебисците приняли участие более 7,6 млн человек, из которых 98% высказались против созыва КА. Правительство не признало итоги голосования и подвергло достоверность результатов сомнению.

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27 августа© Ньюстюб
4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
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Своими словами Мадуро, по сути, сказал, что ему очень хочется быть похожим на тирана и диктатора Сталина не только внешне, но и по сути. Ничего...
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