Мадуро считает себя похожим на Сталина

Источник: AP 2017

«В мире есть люди, которые считают меня карибским Сталиным. И я похож. Посмотрите на мой профиль», — сказал глава государства. «Иногда я смотрю на себя в зеркало и кажусь себе похожим на Сталина», — добавил он.

В то же время президент выразил мнение, что критикующие его мировые лидеры используют в своих странах более жесткие методы, чем он. «[Председатель правительства Испании Мариано] Рахой отправил в Каталонию полицию, чтобы задержать 700 мэров. Кто действует как диктатор? Мадуро, который разрешает оппозиции провести плебисцит, или Рахой, который не хочет, чтобы Каталония высказалась?» — отметил он.

В середине июля политические оппоненты Мадуро организовали так называемый народный референдум, на котором предложили гражданам выразить свое мнение о созыве Конституционной ассамблеи (КА). По словам президента Венесуэлы, он «приказал обеспечить его охрану, несмотря на то, что он был незаконным».