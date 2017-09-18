Байкальский юридический форум пройдет в Иркутске с 21 по 22 сентября

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Байкальский юридический форум впервые пройдет при финансовой поддержке РФФИ, Байкальского госуниверситета и вузов-партнеров в Иркутске с 21 по 22 сентября. В рамках БЮФ запланировано пять научных конференций. Главная задача первого Байкальского юридического форума — привлечение власти, научного сообщества и практических работников к решению задач в области науки и практики правоприменения. Форум предполагает участие ведущих российских экспертов, ученых разных стран. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на организаторов.

В рамках запланированных пяти научных конференций будут обсуждаться вопросы защиты частных прав, уголовно-процессуальная политика, криминологические реалии и перспективы 21 века, основные тенденции и детерминанты реформирования конституционного и административного права на современном этапе, актуальные проблемы уголовного судопроизводства.

«Участников Байкальского юридического форума ждет оригинальная программа с посещением озера Байкал, экскурсионная программа по Иркутску и другие мероприятия. 2017 год в РФ объявлен годом экологии, в связи с этим в рамках мероприятия предполагается рассмотреть вопросы экологической безопасности регионов страны, в том числе экологии Байкала, и ее надлежащее правовое обеспечение во всех сферах правоотношений», — отметили организаторы.

БЮФ-2017 — форум конкретных решений в области науки и практики правоприменения. Реализуемые в стране в последнее время инновации в сфере образования и науки обусловили корректировку номенклатуры научных специальностей, уменьшение количества вузов, осуществляющих подготовку обучающихся по специальности «Юриспруденция», а также резкое снижение количества диссертационных советов на территории России.