Байкальский юридический форум пройдет в Иркутске с 21 по 22 сентября
Пять научных конференций запланировано в рамках мероприятия.
Пять научных конференций запланировано в рамках мероприятия.
Байкальский юридический форум впервые пройдет при финансовой поддержке РФФИ, Байкальского госуниверситета и
В рамках запланированных пяти научных конференций будут обсуждаться вопросы защиты частных прав,
«Участников Байкальского юридического форума ждет оригинальная программа с посещением озера Байкал, экскурсионная программа по Иркутску и другие мероприятия. 2017 год в РФ объявлен годом экологии, в связи с этим в рамках мероприятия предполагается рассмотреть вопросы экологической безопасности регионов страны, в том числе экологии Байкала, и ее надлежащее правовое обеспечение во всех сферах правоотношений», — отметили организаторы.
БЮФ-2017 — форум конкретных решений в области науки и практики правоприменения. Реализуемые в стране в последнее время инновации в сфере образования и науки обусловили корректировку номенклатуры научных специальностей, уменьшение количества вузов, осуществляющих подготовку обучающихся по специальности «Юриспруденция», а также резкое снижение количества диссертационных советов на территории России.
Кроме того, в дни работы конференции будет функционировать книжный магазин, где гости города смогут приобрести информационные материалы о Иркутске, Байкале, труды