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07:38 (мск), источник: Om1.ru

Жириновский, Драпеко и Алехин отказались от мандатов в Омский городской совет

Как и ожидалось, звезды российской политики и красный депутат, возглавлявшие списки оппозиционных партий, не стали городскими депутатами, в итоге их мандаты достались однопартийцам.

Омская городская избирательная комиссия утвердила списки депутатов, занимающих вакантные места в Горсовете. Они образовались по причине того, что сразу трое партийных «паровозов», тащивших на себе партийные списки, ожидаемо отказались от мандатов и они перешли тем, кто находился следующим в списке.

Напомним, список ЛДПР на выборах депутатов Омского городского совета возглавлял лидер партии Владимир Жириновский, список «Справедливой России» — известная российская актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко, а список КПРФ — депутат Законодательного Собрания Омской области Андрей Алехин.

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Все они были извещены о том, что были выбраны депутатами и все дружно прислали уведомления об отказе принять мандат, предпочтя остаться депутатами тех парламентов, в которых работают в данный момент.

Кроме того, от мандатов отказались списочники Иван Ивченко и Иван Федин, так как они были избраны по одномандатным округам. Их мандаты также достаются однопартийцам, находившимся в списках ниже.

В итоге мандаты депутатов Горсовета шестого созыва вместо них получают: представители КПРФ Наталья Поршнева, Сергей Жуков (не путать с представителем «Коммунистов России» Владимиром Жуковым, которому не достался мандат, — прим. ред.) и Михаил Федотов.

От ЛДПР мандат вместо Владимира Жириновского получает кандидат Елена Кокорина, а от «Справедливой России» вместо Елены Драпеко в Омском городском совете будет заседать депутат Илья Гофман.

Решение уже одобрил председатель городской избирательной комиссии Иван Ходаков. Напомним, в ходе выборов 10 сентября 2017 года большинство мандатов — 26 мест, получили единороссы, на втором месте, как всегда, оказались коммунисты, взявшие 9 мандатов, всего по 2 мандата получили эсеры и либерал-демократы. Причем представители ЛДПР утратили свои позиции по сравнению с прошлыми выборами, так как за ними раньше было по три мандата.

Но главной сенсацией стало то, что омский городской парламент стал после выборов 4-партийным, так как один мандат все-таки достался неокоммунистам. От клона КПРФ «Коммунистов России» мандат достался журналисту правительственного «12 канала» Владимиру Казанину.

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