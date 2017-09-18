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08:23 (мск), источник: Publika.md

Протесты партий DA и PAS вновь переросли в беспорядки

Протесты перед Национальным телевидением переросли в беспорядки.

Источник: Publika.md

Группа манифестантов во главе с председателем партии «Достоинство и правда» Андреем Нэстасе и лидером PAS Майей Санду пытались ворваться в здание Moldova 1.

Политики потребовали от руководства телеканала чаще приглашать их на передачи и передавать митинг в прямом эфире.

Манифестанты пытались заехать во двор Moldova 1 на микроавтобусе, поставив таким образом под угрозу жизнь как протестующих, так и полицейских. Машину остановили, разыскивают мужчину, который был за рулем. Владельца микроавтобуса задержали, возбуждено уголовное дело.

Недовольные протестующие напали на полицейских.

Как сообщил глава Генерального инспектората полиции, водителя микроавтобуса допросили. Это — 43-летний житель Хынчешт, сторонник платформы DA. По данным полиции, он пытался скрыться, нарушил правила дорожного движения, был остановлен патрульными инспекторами и отправлен в участок.

«Водитель транспортного средства, микроавтобуса марки Мерседес, пытался прорваться через кордон на машине. Это статья по факту применения насилия в отношении полицейских при исполнении. Этот гражданин проходит также по уголовному делу 24 апреля, у него статус обвиняемого, а дело находится в суде», — глава ГИП Александр Пынзарь.

Директор национального телевидения Екатерина Стратан заявила, что требование лидеров протестующих предоставить им больше эфирного времени является прямым вмешательством в редакционную политику. Глава телеканала отметила, что все действия оппозиционных партий были отражены в информационных выпусках.

«Только на этой неделе Молдова 1 практически ежедневно освещала события, проводимые партиями PAS и DA. Я вышла к протестующим поговорить цивилизованно, но, к сожалению, из-за их агрессивного настроя диалога не получилось» — говорит директор телеканала Moldova 1 Екатерина Стратан.

Во время митинга на государственном телевидении шел специальный выпуск о протестах.

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