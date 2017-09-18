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08:06 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Марши, митинги и собрания пройдут 7 октября в десятках населенных пунктов Приморья

Участников акции объединит лозунг за повышение минимальной заработной платы и оплаты труда всем работникам.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 18 сентября, PrimaMedia.

Профсоюзные акцию организуют в 13-ти городах, 19-ти селах и поселках Приморья 7 октября, во Всемирный день действий за достойный труд. По предварительной информации, в коллективных действиях примет участие более 10 тысяч жителей края. Это члены профсоюзов работников здравоохранения, образования, судостроения, госучреждений, агропрома, угольной и других отраслей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.

Участников акции объединит лозунг за повышение минимальной заработной платы и оплаты труда всем работникам.

«Примечательно, что тему минимального размера оплаты труда (МРОТ) накануне поднял Владимир Путин. Он предложил правительству внести в Госдуму инициативу о доведении МРОТ до прожиточного минимума к 1 января 2019 года, — отметил председатель ФППК Владимир Исаков. — Это то, чего давно требуют профсоюзы России и над чем работают территориальные организации, добиваясь подписания соглашений о региональном МРОТ. Рассчитываем, что решение президента поможем нам быстрее достичь этой цели. Это существенно улучшит положение самых низкооплачиваемых работников и повысит зарплаты в целом».

Профсоюз работников образования края выйдет на акцию с лозунгом «За чистый МРОТ!». Главное требование педагогов Приморья — исключить из минимального размера оплаты труда доплаты и надбавки компенсационного характера. Молодежный совет ФППК организует во Владивостоке, Уссурийске и Арсеньеве марши с привлечением молодежных объединений и раздачей листовок «За достойный труд!». Кроме того, по инициативе членов совета стартовал социальный эксперимент «Проживи на МРОТ», об итогах которого участники расскажут через месяц, 7 октября. Следить за экспериментом можно в аккаунтах ФППК в социальных сетях.

Также Федерация профсоюзов Приморья внесла в перечень тем, которые будут рассматриваться на Приморской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, вопросы, связанные с проектами бюджетов на 2018 год, реализацией майских указов президента в части заработной платы бюджетников и её индексации, установлением регионального МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума.

Итоги акции 7 октября в Приморье подведут на следующем заседании Совета ФППК в ноябре.

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