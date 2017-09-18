Сенат США запросит у Facebook дополнительную информацию о покупке рекламы из России

«Не думаю, что Facebook будет затягивать с предоставлением информации из боязни конфликта. Я думаю, что конфликта вообще не возникнет», — сказал он.
В начале сентября директор службы безопасности Facebook Алекс Стамос по итогам проведенного исследования сообщил, что связанные с Россией аккаунты на протяжении двух лет покупали в социальной сети рекламу политического характера.
В Facebook обнаружили почти 500 недостоверных аккаунтов и страниц, которые использовались для усиления разногласий в американском обществе по таким темам, как ношение оружия, иммиграция и права секс-меньшинств. По данным The Washington Post, покупкой рекламных роликов занималась «фабрика троллей, известная продвижением пропаганды Кремля».
16 сентября компания Facebook передала спецпрокурору США Роберту Мюллеру данные о продаже рекламных мест в социальной сети по запросам из России. По данным The Wall Street Journal, эти данные превосходят по объему аналогичные, отправленные ранее в Конгресс.