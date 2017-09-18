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08:08 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Сенат США запросит у Facebook дополнительную информацию о покупке рекламы из России

Сенат США запросит дополнительную информацию у Facebook для расследования фактов покупки политической рекламы из России во время американской предвыборной кампании 2016 года. Член сенатского комитета по разведке, сенатор от Демократической партии Адам Шиф в интервью ABC News заявил, что комитет уже получил часть данных, но остается «еще много вопросов без ответов».

Источник: Reuters

«Не думаю, что Facebook будет затягивать с предоставлением информации из боязни конфликта. Я думаю, что конфликта вообще не возникнет», — сказал он.

В начале сентября директор службы безопасности Facebook Алекс Стамос по итогам проведенного исследования сообщил, что связанные с Россией аккаунты на протяжении двух лет покупали в социальной сети рекламу политического характера.

В Facebook обнаружили почти 500 недостоверных аккаунтов и страниц, которые использовались для усиления разногласий в американском обществе по таким темам, как ношение оружия, иммиграция и права секс-меньшинств. По данным The Washington Post, покупкой рекламных роликов занималась «фабрика троллей, известная продвижением пропаганды Кремля».

16 сентября компания Facebook передала спецпрокурору США Роберту Мюллеру данные о продаже рекламных мест в социальной сети по запросам из России. По данным The Wall Street Journal, эти данные превосходят по объему аналогичные, отправленные ранее в Конгресс.

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