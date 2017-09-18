Сенат США запросит у Facebook дополнительную информацию о покупке рекламы из России

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«Не думаю, что Facebook будет затягивать с предоставлением информации из боязни конфликта. Я думаю, что конфликта вообще не возникнет», — сказал он.

В начале сентября директор службы безопасности Facebook Алекс Стамос по итогам проведенного исследования сообщил, что связанные с Россией аккаунты на протяжении двух лет покупали в социальной сети рекламу политического характера.

В Facebook обнаружили почти 500 недостоверных аккаунтов и страниц, которые использовались для усиления разногласий в американском обществе по таким темам, как ношение оружия, иммиграция и права секс-меньшинств. По данным The Washington Post, покупкой рекламных роликов занималась «фабрика троллей, известная продвижением пропаганды Кремля».