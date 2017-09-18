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08:16 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Депутатов парламента Приморья предостерегают от прогулов и хамства в Интернете

Регламентный комитет ЗС ПК утвердил изменения в нормативные документы о работе и поведении парламентариев.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 18 сентября, PrimaMedia.

Депутатов краевого парламента Приморья, работающих на постоянной основе, будут штрафовать на 1/6 часть зарплаты за каждый пропуск рабочих мероприятий ЗС ПК без уважительной причины. Соответствующие поправки в закон «О статусе депутата ЗС ПК» в трех чтениях одобрил комитет краевого парламента Приморья по регламенту, депутатской этике и организации работы. Также депутаты одобрили изменения в правила депутатской этики, упреждающие недостойное поведение парламентариев в социальных сетях, сообщает ИА PrimaMedia.

Изменения в нормативные акты, регулирующие работу депутатов ЗС ПК, рассмотрел на очередном заседании сегодня, 18 сентября комитет по регламенту, депутатской этике и организации работы краевого парламента.

В рамках заседания члены комитета во втором и третьем чтении одобрили проект закона «О внесении изменений в Закон Приморского края «О статусе депутата Законодательного собрания Приморского края» и рекомендовали краевому парламенту принять его на ближайшем заседании.

Как сообщил председатель комитета Дмитрий Новиков, законопроект предусматривает два блока изменений. Первый связан с изменениями федерального законодательства, которые касаются проведения публичных мероприятий. Законопроект, в частности, предусматривает, что встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях. При этом их проведение не должно повлечь за собой нарушение работы объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств.

Второй блок изменений, по словам Новикова, направлен на повышение дисциплины в работе зарплатных депутатов ЗС ПК. Ко второму чтению к законопроекту поступили поправки.

— В частности, мы исключили из законопроекта норму о постоянном присутствии депутатов на рабочем месте в течение всего дня. В отличие от других сотрудников Законодательного собрания мы, депутаты, не должны сидеть в администрации с 9 до 18.00, нам на округе нужно работать, — сказал Дмитрий Новиков.

Поправки поступили и к нормам, регламентирующим обязательное посещение зарплатными депутатами мероприятий ЗС ПК. Согласно им, помимо заседаний парламента и комитетов, зарплатные депутаты в обязательном порядке должны посещать другие мероприятия ЗС ПК: совещания председателя краевого парламента с депутатами, заседания совета Законодательного собрания, плановые мероприятия и иные. Законопроектом предусматривается финансовая ответственность за пропуск ряда мероприятий ЗС ПК для депутатов, работающих на постоянной основе.

За разовый пропуск одного из этих мероприятий без уважительной причины, депутат будет лишаться 1/6 части своей депутатской зарплаты. Решение о взыскании части з/п с того или иного депутата будет принимать профильный комитет, пояснил Дмитрий Новиков.

Точный перечень «обязательных» мероприятий будет прописан в обновленном регламенте работы Законодательного собрания Приморья.

Предлагаемые комитетом изменения в закон нашли поддержку краевой прокуратуры.

— Мы полностью поддерживаем этот революционный законопроект. Он позволит депутатам работать эффективнее и плодотворнее, учитывает практику, сложившуюся на федеральном уровне, — высказала мнение надзорного органа старший помощник прокурора Приморского края, представитель прокурора Приморского края в ЗС ПК Елена Барабаш.

С поддержкой инициативы депутатов выступила и полномочный представитель губернатора Приморья в ЗС ПК Елена Смольникова.

Комитет единогласно поддержал изменения в трех чтениях и рекомендовал краевому парламенту рассмотреть и принять их на ближайшем заседании.

Также в ходе ближайшей сессии краевой парламент рассмотрит еще одну инициативу регламентного комитета. Она касается изменений в правила депутатской этики.

— Предыдущие правила были приняты в 2000-м году. С того времени произошли изменения в федеральном и региональном законодательстве, многие позиции утратили свою силу, правила стали неактуальными. Мы подготовили правила в новой редакции. Общие подходы к поведению депутата в работе и жизни остались прежними — это общечеловеческие принципы. Из новелл — депутат Законодательного собрания обязан вести себя достойно и в сети Интернет. Увы, у нас не всегда получается соблюдать этот пункт, некоторые наши коллеги в публичной полемике в социальных сетях не всегда соблюдают нормы приличия. И здесь мы будем их ограничивать, — пояснил председатель комитета.

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