Председателем Совета депутатов Розы вновь избрана Татьяна Яковлева

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Совете, спикером вновь избрана единоросс Татьяна Яковлева, которая возглавляла поселковый Совет в прошлом созыве. «За» ее кандидатуру проголосовало 10 депутатов. Самовыдвиженцу, члену «Единой России» Владимиру Шмаудеру было отдано 2 голоса. Маргарита Усольцева получила один голос.

Как уже сообщало агентство, выборы нового состава Совета депутатов Розинского городского поселения состоялись в единый день голосования 10 сентября. Пока Совет сформирован не в полном составе. На одном из участков придется проводить довыборы. На нем кандидаты от партии «Единая Россия» Олеся Миллер и партии «Справедливая Россия» Ринат Кашапов набрали одинаковое количество голосов (за них проголосовало по 82 избирателя). Второй тур голосования состоится в предстоящее воскресенье, 24 сентября.