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08:37 (мск), источник: Uralpress.ru

Председателем Совета депутатов Розы вновь избрана Татьяна Яковлева

Вновь избранный Совет депутатов Розинского городского поселения (Коркинский район, Челябинская область) избрал председателя.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Совете, спикером вновь избрана единоросс Татьяна Яковлева, которая возглавляла поселковый Совет в прошлом созыве. «За» ее кандидатуру проголосовало 10 депутатов. Самовыдвиженцу, члену «Единой России» Владимиру Шмаудеру было отдано 2 голоса. Маргарита Усольцева получила один голос.

Как уже сообщало агентство, выборы нового состава Совета депутатов Розинского городского поселения состоялись в единый день голосования 10 сентября. Пока Совет сформирован не в полном составе. На одном из участков придется проводить довыборы. На нем кандидаты от партии «Единая Россия» Олеся Миллер и партии «Справедливая Россия» Ринат Кашапов набрали одинаковое количество голосов (за них проголосовало по 82 избирателя). Второй тур голосования состоится в предстоящее воскресенье, 24 сентября.

Как сообщили агентству в коркинском отделении единороссов, по результатам выборов кандидаты от «Единой России» получили 11 из 15 мандатов. Еще на одном участке победу одержал самовыдвиженец, но он также является членом «Единой России» Владимир Шмаудер (баллотировавшийся на этом участке другой единоросс был снят в связи с выявлением у него судимости). Два мандата достались кандидатам от «Справедливой России». За оставшийся мандат эсеры и единороссы еще поборются.

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