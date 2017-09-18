После инцидента у «Абу Даби Плаза» депутат просит снизить приток сельской молодежи в города

Источник: Tengrinews

«Приходится констатировать, что зачастую в виртуальном пространстве доминирует язык ненависти и злобы, экстремизма и радикализма, много лжи. Последний пример, по инциденту при строительстве “Абу-Даби Плаза”, в очередной раз заставляет нас задуматься. Он был локализован благодаря энергичной реакции МВД, КНБ и акимата города Астаны, давших реальную информацию своевременно», — заявил Владимир Божкр в ходе правительственного часа в нижней палате Парламента.

«Вместе с тем, в социальных сетях прошла подстрекательская информация на основе абсолютно надуманных и недостоверных данных. На нее откликнулась часть молодежи, в большинстве своем, прибывшая из сел, испытывающая сложности в поисках достойно оплачиваемой работы и жилья», — сказал депутат.

Такая же ситуация, по его словам, была на рынке «Артем» в Астане несколько лет назад, когда конфликт, спровоцированный одной женщиной, привел к массовой драке.

«Этот случай еще раз показал, что надо устранять причины, условия возникновения этих (конфликтов — прим.автора). Необходимо снижать неконтролируемый приток сельской молодежи в города. Устранять те причины, что двигает молодежь уходить в города, молодежь на селе должна иметь достойные условия жизни и работу, жилье, пользоваться современной социально-культурной инфраструктурой», — отметил Владимир Божко.