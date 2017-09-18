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08:13 (мск), источник: Tengrinews

После инцидента у «Абу Даби Плаза» депутат просит снизить приток сельской молодежи в города

Инцидент возле «Абу Даби Плаза» в Астане был локализован, но в соцсетях прошла подстрекательская информация, на которую откликнулась молодежь, прибывшая в Астану из сел. Такое мнение выразил вице-спикер Мажилиса Владимир Божко, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Приходится констатировать, что зачастую в виртуальном пространстве доминирует язык ненависти и злобы, экстремизма и радикализма, много лжи. Последний пример, по инциденту при строительстве “Абу-Даби Плаза”, в очередной раз заставляет нас задуматься. Он был локализован благодаря энергичной реакции МВД, КНБ и акимата города Астаны, давших реальную информацию своевременно», — заявил Владимир Божкр в ходе правительственного часа в нижней палате Парламента.

«Вместе с тем, в социальных сетях прошла подстрекательская информация на основе абсолютно надуманных и недостоверных данных. На нее откликнулась часть молодежи, в большинстве своем, прибывшая из сел, испытывающая сложности в поисках достойно оплачиваемой работы и жилья», — сказал депутат.

Такая же ситуация, по его словам, была на рынке «Артем» в Астане несколько лет назад, когда конфликт, спровоцированный одной женщиной, привел к массовой драке.

«Этот случай еще раз показал, что надо устранять причины, условия возникновения этих (конфликтов — прим.автора). Необходимо снижать неконтролируемый приток сельской молодежи в города. Устранять те причины, что двигает молодежь уходить в города, молодежь на селе должна иметь достойные условия жизни и работу, жилье, пользоваться современной социально-культурной инфраструктурой», — отметил Владимир Божко.

Напомним, вечером 2 сентября на территории строящегося комплекса «Абу-Даби Плаза» произошла потасовка между рабочими из Индии и Казахстана, из-за нападения граждан Индии на охранника-казахстанца. После того, как были избиты три гражданина Индии, смена (рабочих) повернулась обратно и забросала камнями охранный пост. Уже после прибытия правоохранительных органов у места происшествия собралась толпа местных жителей, провоцировавшие развитие конфликта. 56 человек были задержаны.

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