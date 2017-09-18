Служащим администрации Александровска незаконно присваивали классные чины

По требованиям закона «О классных чинах муниципальных служащих в Пермском крае» первый классный чин присваивается муниципальному чиновнику после успешного завершения испытания. Если испытания не было, то не ранее чем через три месяца после назначения муниципального служащего на должность.

Установлено, что администрация своим распоряжением незаконно установила классные чины служащим. В частности, первый классный чин одному муниципальному служащему был присвоен с нарушением срока. Другому кандидату при поступлении на службу был сохранен классный чин, однако ранее он ему никогда не присваивался.