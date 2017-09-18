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08:29 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Служащим администрации Александровска незаконно присваивали классные чины

ПЕРМЬ, 18 сентября, ФедералПресс. Служащие администрации Александровска незаконно присваивали себе классные чины. Обнаружила это прокуратура города.

По требованиям закона «О классных чинах муниципальных служащих в Пермском крае» первый классный чин присваивается муниципальному чиновнику после успешного завершения испытания. Если испытания не было, то не ранее чем через три месяца после назначения муниципального служащего на должность.

Установлено, что администрация своим распоряжением незаконно установила классные чины служащим. В частности, первый классный чин одному муниципальному служащему был присвоен с нарушением срока. Другому кандидату при поступлении на службу был сохранен классный чин, однако ранее он ему никогда не присваивался.

Прокурор подал в суд иск о признании распоряжении распоряжений о присвоении чиов муниципальной службы незаконными. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

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