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08:41 (мск), источник: ИА REGNUM

Спецназ Восточного ВО поднят по тревоге

В ходе учения спецназ должен уничтожить лагерь условного незаконного вооруженного формирования.

Сегодня, 18 сентября, в Восточном военном округе началось тактико-специальное учение (ТСУ), военнослужащие соединения специального назначения в Хабаровском крае были подняты по тревоге, сообщили в минобороны РФ.

В ходе проверки боеготовности подразделения специального назначения округа осуществят десантирование на новых парашютных системах «Арбалет-2».

Десантирование военнослужащих, а также спецтехники будет проходить с вертолетов Ми-8амтш в ночное время суток.

Также на одном из полигонов ВВО спецназ выполнит боевые стрельбы из стрелкового оружия с борта вертолета по наземным целям.

По сценарию учения спецназ ВВО должен уничтожить лагерь условного незаконного вооруженного формирования.

Кроме того, в рамках учения военнослужащие отработают организацию засад, скрытное передвижение на большие расстояния и ряд других спецзадач.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в Хабаровском крае в ходе летно-тактического учения истребители Су-35С уничтожили полевой лагерь и склады с вооружением условного противника.

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