Спецназ Восточного ВО поднят по тревоге
В ходе учения спецназ должен уничтожить лагерь условного незаконного вооруженного формирования.
В ходе учения спецназ должен уничтожить лагерь условного незаконного вооруженного формирования.
Сегодня, 18 сентября, в Восточном военном округе началось
В ходе проверки боеготовности подразделения специального назначения округа осуществят десантирование на новых парашютных системах «Арбалет-2».
Десантирование военнослужащих, а также спецтехники будет проходить с вертолетов Ми-8амтш в ночное время суток.
Также на одном из полигонов ВВО спецназ выполнит боевые стрельбы из стрелкового оружия с борта вертолета по наземным целям.
По сценарию учения спецназ ВВО должен уничтожить лагерь условного незаконного вооруженного формирования.
Кроме того, в рамках учения военнослужащие отработают организацию засад, скрытное передвижение на большие расстояния и ряд других спецзадач.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в Хабаровском крае в ходе