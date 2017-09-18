Спецназ Восточного ВО поднят по тревоге

Сегодня, 18 сентября, в Восточном военном округе началось тактико-специальное учение (ТСУ), военнослужащие соединения специального назначения в Хабаровском крае были подняты по тревоге, сообщили в минобороны РФ.

В ходе проверки боеготовности подразделения специального назначения округа осуществят десантирование на новых парашютных системах «Арбалет-2».

Десантирование военнослужащих, а также спецтехники будет проходить с вертолетов Ми-8амтш в ночное время суток.

Также на одном из полигонов ВВО спецназ выполнит боевые стрельбы из стрелкового оружия с борта вертолета по наземным целям.

По сценарию учения спецназ ВВО должен уничтожить лагерь условного незаконного вооруженного формирования.

Кроме того, в рамках учения военнослужащие отработают организацию засад, скрытное передвижение на большие расстояния и ряд других спецзадач.