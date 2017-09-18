Куйвашев и его оппоненты должны отчитаться о своих предвыборных тратах
Кандидаты в губернаторы Свердловской области должны сдать окончательные финансовые отчеты в период с 9 по 12 октября.
Кандидаты в губернаторы Свердловской области должны сдать окончательные финансовые отчеты в период с 9 по 12 октября.
Соответствующее постановление принял региональный избирком.
Напомним, выборы в Свердловской области прошли 10 сентября.
В первом же туре победу одержал единоросс Евгений Куйвашев. Далее в итоговом протоколе расположились Алексей Парфенов, Дмитрий Ионин, Игорь Торощин, Константин Киселев и Дмитрий Сергин.