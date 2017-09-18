В Крыму открылся Региональный центр сертификации

Центр создан на базе госучреждения «Центр инвестиций и регионального развития» и в партнерстве с автономной некоммерческой организацией «Центр оценки и развития проектного управления». Он оказывает содействие в дистанционном обучении и прохождении сертификационных испытаний «ПМ Стандарт», — отмечает пресс-служба ведомства.