Запад-2017: в планах совместная отработка ведения маневренной обороны

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Массированный бомбовый удар

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М Западного военного округа нанесли массированный бомбовый удар по объектам условного противника на полигоне в Ленинградской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В полетах было задействовано 2 звена по 4 самолета в каждом. Экипажи в сложных метеорологических условиях выполняли полетное задание в строевом порядке «пеленг». Они нанесли массированный авиационный удар, применив осколочно-фугасные бомбы массой 250 килограмм. Летный состав уничтожил наземные мишени, обозначающие объекты инфраструктуры, фортификационные сооружения и колонны техники условного противника. Боевое применение выполнялось под прикрытием истребительной авиации.

Полевые пункты управления

Десантники к понедельнику создали целую сеть охраняемых полевых пунктов управления различного уровня для управления подразделениями Воздушно-десантных войск.

Специалисты связи ВДВ на территории полигона «Струги Красные» в Псковской области создали скрытый полевой пункт управления с современным цифровым оборудованием и надежной многоуровневой системой охраны и обороны. На территории скрытого от разведывательных поисковых систем условного противника полевого пункта управления функционирует автономный городок, обеспечивающий комфортное проживание личного состава в полевых условиях с сохранением всех элементов жизнеобеспечения, имеющихся в пунктах постоянной дислокации. На пункте управления кроме автономных рабочих мест имеются бытовые комнаты, современные полевые душевые и бани. Оборудованы полевые парки для стоянки боевой и специальной техники. Питание обеспечивается с использованием полевых кухонь ПАК-200М.

Оборонительные бои

18 сентября штабы различных уровней продолжат отработку вопросов, связанных с управлением войсками при ведении маневренной обороны.

На полигоне «Борисовский» белорусские и российские подразделения отработают вопрос ведения оборонительного боя, действия общевойсковых подразделений будут поддерживаться огнем артиллерии и ударами авиации.

На полигоне «Лепельский», будет отработан вопрос поиска, блокирования и уничтожения незаконных вооруженных формирований при поддержке авиации с розыгрышем боевых действий по блокированию и уничтожению выявленного формирования с этапом боевой стрельбы.

На полигоне «Осиповичский» отработают вопросы ведения оборонительного боя и проведения контратаки. Подразделения практически осуществят ведение боя на оборонительном рубеже и создадут условия для проведения. Sputnik готовит репортаж с полигона «Осиповичский» следите за обновлениями портала.