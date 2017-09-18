Запад-2017: в планах совместная отработка ведения маневренной обороны
МИНСК, 17 сен — Sputnik. Совместные
МИНСК, 17 сен — Sputnik. Совместные
Массированный бомбовый удар
Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М Западного военного округа нанесли массированный бомбовый удар по объектам условного противника на полигоне в Ленинградской области, сообщает
В полетах было задействовано 2 звена по 4 самолета в каждом. Экипажи в сложных метеорологических условиях выполняли полетное задание в строевом порядке «пеленг». Они нанесли массированный авиационный удар, применив
Полевые пункты управления
Десантники к понедельнику создали целую сеть охраняемых полевых пунктов управления различного уровня для управления подразделениями
Специалисты связи ВДВ на территории полигона «Струги Красные» в Псковской области создали скрытый полевой пункт управления с современным цифровым оборудованием и надежной многоуровневой системой охраны и обороны. На территории скрытого от разведывательных поисковых систем условного противника полевого пункта управления функционирует автономный городок, обеспечивающий комфортное проживание личного состава в полевых условиях с сохранением всех элементов жизнеобеспечения, имеющихся в пунктах постоянной дислокации. На пункте управления кроме автономных рабочих мест имеются бытовые комнаты, современные полевые душевые и бани. Оборудованы полевые парки для стоянки боевой и специальной техники. Питание обеспечивается с использованием полевых кухонь ПАК-200М.
Оборонительные бои
18 сентября штабы различных уровней продолжат отработку вопросов, связанных с управлением войсками при ведении маневренной обороны.
На полигоне «Борисовский» белорусские и российские подразделения отработают вопрос ведения оборонительного боя, действия общевойсковых подразделений будут поддерживаться огнем артиллерии и ударами авиации.
На полигоне «Лепельский», будет отработан вопрос поиска, блокирования и уничтожения незаконных вооруженных формирований при поддержке авиации с розыгрышем боевых действий по блокированию и уничтожению выявленного формирования с этапом боевой стрельбы.
На полигоне «Осиповичский» отработают вопросы ведения оборонительного боя и проведения контратаки. Подразделения практически осуществят ведение боя на оборонительном рубеже и создадут условия для проведения. Sputnik готовит репортаж с полигона «Осиповичский» следите за обновлениями портала.
Подразделения сил специальных операций отработают вопросы ведения разведки мест размещения