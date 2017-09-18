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09:32 (мск), источник: Интерфакс

Евгений Куйвашев вступил в должность губернатора Свердловской области

Екатеринбург. 18 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Церемония инаугурации губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева состоялась в театре эстрады в Екатеринбурге в понедельник, передает корреспондент агентства «Интерфакс-Урал».

Источник: Пресс-служба губернатора Свердловской области

Председатель избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников вручил удостоверение губернатора Е. Куйвашеву.

«Выборы признаны состоявшимися и действительными», — сказал В. Чайников.

Е. Куйвашев произнес торжественную присягу. Он поклялся верно служить народу, уважать и защищать права и свободы. Спикер регионального Заксобрания Людмила Бабушкина вручила ему символы губернатора Свердловской области.

На выборах в единый день голосования 10 сентября Е. Куйвашев набрал 62,16% голосов избирателей после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. На втором месте кандидат от КПРФ Алексей Парфенов с 11,64% голосов, на третьем — кандидат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин с 9,06%.

Всего на должность губернатора претендовало шесть кандидатов. Явка избирателей составила 37,33%.

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