Евгений Куйвашев вступил в должность губернатора Свердловской области

Источник: Пресс-служба губернатора Свердловской области

Председатель избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников вручил удостоверение губернатора Е. Куйвашеву.

«Выборы признаны состоявшимися и действительными», — сказал В. Чайников.

Е. Куйвашев произнес торжественную присягу. Он поклялся верно служить народу, уважать и защищать права и свободы. Спикер регионального Заксобрания Людмила Бабушкина вручила ему символы губернатора Свердловской области.

На выборах в единый день голосования 10 сентября Е. Куйвашев набрал 62,16% голосов избирателей после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. На втором месте кандидат от КПРФ Алексей Парфенов с 11,64% голосов, на третьем — кандидат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин с 9,06%.