Учения с глубинными бомбами и поиском диверсантов прошли у берегов Новороссийска

В ходе командно-штабного учения сил ЮВО гидроакустический расчет малого противолодочного корабля «Поворино» Черноморского флота обнаружил и уничтожил субмарину условного противника в зоне ответственности Новороссийской военно-морской базы.

По замыслу учения катера условного противника для отвлечения внимания открыли огонь по кораблям, стоящим в порту города Новороссийска, а в это время подводная лодка, незаконно вошедшая в территориальные воды Российской Федерации, скрытно высадила подводных диверсантов для минирования и подрыва МПК «Поворино», сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Слаженными действиями команды условные диверсанты были обнаружены и обезврежены, а подводная лодка уничтожена залпом реактивных глубинных бомб «Поворино». В учениях также приняли участие экипажи специализированных спасательных судов, которые отработали навыки эвакуации «пострадавших» и оказания им медицинской помощи.