Учения с глубинными бомбами и поиском диверсантов прошли у берегов Новороссийска
Экипаж корабля «Поворино» в районе Цемесской бухты уничтожил подводную лодку условного противника.
Экипаж корабля «Поворино» в районе Цемесской бухты уничтожил подводную лодку условного противника.
В ходе
По замыслу учения катера условного противника для отвлечения внимания открыли огонь по кораблям, стоящим в порту города Новороссийска, а в это время подводная лодка, незаконно вошедшая в территориальные воды Российской Федерации, скрытно высадила подводных диверсантов для минирования и подрыва МПК «Поворино», сообщает
Слаженными действиями команды условные диверсанты были обнаружены и обезврежены, а подводная лодка уничтожена залпом реактивных глубинных бомб «Поворино». В учениях также приняли участие экипажи специализированных спасательных судов, которые отработали навыки эвакуации «пострадавших» и оказания им медицинской помощи.
Для объективной оценки действий сил НВМБ в ходе учений и тренировок использовались беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Элерон».