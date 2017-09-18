Новые переговоры по газу: за что Минск будет торговаться с Газпромом?

Источник: Sputnik.by

Если исходить из последних газовых договоренностей между Минском и Москвой и заявлений белорусского и российского руководства, можно сделать вывод, что предметом торга станут цена на газ, валюта расчета и экспортная монополия Газпрома.

О чем будут торговаться Минск и Москва?

Весь 2016 год и первый квартал 2017 года Беларусь провела в окопах так называемой шестой газовой войны, которая развернулась из-за того, что Минск и Москва по-разному трактовали стоимость газа, и Минск платил за него исходя из собственных расчетов. В результате, к встрече двух президентов 3 апреля в Санкт-Петербурге газовый долг Беларуси достиг почти 800 миллионов долларов. После этой встречи, на которой и получил развязку нефтегазовый конфликт, Минск долг погасил и согласился до конца года оплачивать газ по той цене, которая зафиксирована в контракте на 2017 год.

В 2017 году, согласно контракту, принципы формирования цены для Беларуси не изменились: это по-прежнему цены ЯНАО плюс затраты на логистику, издержки долларовой инфляции и прибыль производителя.

Тогда же было оговорено, что в 2018—2019 годах Минск получит некую скидку к цене на газ. К чему привязана эта скидка, каков ее размер и как она будет формироваться, до сих пор нет полной ясности.

Между тем, белорусская сторона рассчитывает, что для нее цены постепенно приблизятся к ценам Смоленской области РФ плюс затраты на логистику и т. д.

Семашко ранее заявлял, что в 2018 году цена на газ для Беларуси составит 129 долларов за тысячу кубометров, в 2019 году — 127 долларов. Из его слов следует, что речь идет о некоей фиксированной цене на ближайшие два года.

Однако уже в июне премьер РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров с белорусским коллегой Андреем Кобяковым подчеркнул, что фиксированной цены на российский газ для Беларуси не будет, сторонам придется согласовать принципы определения цен, включая валюту, в которой она будет выражаться.

В ответ на это Кобяков заметил, что Беларусь ищет не фиксированных цен, не преференций и скидок, а сопоставимых цен и равных условий хозяйствования для предприятий Беларуси и РФ. Также Кобяков считает, что цена на российский газ должна формироваться в российских рублях — как минимум с 2020 года.

Газовый рынок и трек сближения цен

Ранее белорусские власти заявляли, что надеются договориться с Москвой о принципах работы единого рынка газа до конца 2017 года. При этом предполагается, что в ЕАЭС такой рынок начнет работать с 2025 года.

При этом ранее Кобяков отмечал, что до 1 июля 2019 года Москва и Минск смогут договориться о том, какова будет для Беларуси траектория газовых цен на период с 2020 до 2025 года. По словам белорусского премьера, это должна быть траектория последовательного сближения цен с теми условиями, которые будут с 2025 года, то есть с того момента, когда газовый рынок начнет работать.

Вопрос валюты

Еще один болезненный для Беларуси вопрос — это валюта, в которой формируются цены на газ. Пока они формируются в долларах, что с учетом девальвации и российской, и белорусской национальной валюты приводит к серьезным издержкам белорусской стороны.

В июне в Минэнерго Беларуси заявляли, что Минск и Москва начали некий переговорный процесс по согласованию перехода на расчеты за поставки энергоносителей в российских рублях. Беларусь уже подготовила свои предложения и передала их на согласование российским коллегам, однако пока о его судьбе ничего не слышно.

Между тем, в начале июня Дворкович отмечал, что Газпром согласился на скидку для Беларуси, поскольку с учетом девальвации российского рубля получил ту же самую прибыль. Если бы цены формировались в рублях, Газпром понес бы потери.

Согласно материалам Газпрома, средняя цена российской монополии за газ вырастет на 10% и составит 180 долларов за тысячу кубометров.

При этом стоит отметить, что основные объемы продаж Газпром ведет по долгосрочным контрактам, где цена на газ привязана к стоимости нефтяной корзины. Исключение составляет Беларусь, которая сама добилась пересмотра этого механизма и впоследствии, когда цены на нефть упали, сильно об этом пожалела.

Есть вопросы и по газовому рынку

Ранее Семашко пояснял белорусским журналистам, что если Москва и Минск согласуют основные принципы работы газового рынка, то в начале 2019 года предложат их рассмотреть партнерам по ЕАЭС. Если Казахстан, Кыргызстан и Армения сочтут их для себя невыгодными, Беларусь и РФ будут создавать газовый рынок на двоих.

Однако в мае 2016 года Концепцию формирования общего рынка газа утвердили пять президентов стран ЕАЭС.

Планируется, что в ЕАЭС рыночная цена на газ будет определяться в прямых договорах на поставку между участниками общего рынка союза или в ходе биржевых торгов при отсутствии ценового регулирования. В июле Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) также сообщила, что страны ЕАЭС уже договорились о статусе и формате порядка осуществления биржевых торгов газом, который будет действовать до вступления в силу правил торговли газом на общем рынке газа ЕАЭС и утверждаться на уровне вице-премьеров стран союза.

При этом ЕЭК совместно с уполномоченными органами будет разрабатывать методические рекомендации по формированию биржевых и внебиржевых ценовых индикаторов на общем рынке газа ЕАЭС, а также порядок проведения мониторинга этих индикаторов.

Уйдет ли Газпром от монополии

Сегодня российские газовые аналитики отмечают, что запуск биржевых торгов газом в рамках единого газового рынка потребует корректировок законодательства. Нынешний механизм биржевых торгов газом на Санкт-Петербургской бирже не вполне рыночный, поскольку большинство продавцов — это компании Газпрома.

Кроме того, в настоящее время в РФ действует закон об экспорте газа, по которому дочерняя компания Газпрома «Газпром экспорт» является спецэкспортером.

Если единый рынок газа будет создан, Газпром должен будет отказаться от монополии на экспорт газа по системе магистральных трубопроводов. Пока эта идея вызывает сопротивление не только в Газпроме, что в целом понятно, но и в российском руководстве.

Пока же Газпром по возможности блокирует попытки других компаний получить доступ к собственной трубе — подтверждением этого является его спор с Роснефтью в начале 2017 года и проект по поставкам СПГ.