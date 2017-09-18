Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: появилась реакция Совета Европы на отказ России платить
Названа главная причина смерти во время секса
«Как жаль!»: Трамп о ситуации с бензином в КНДР
Америке предложили купить Россию
Рудковская и Плющенко обвенчались в Москве
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Эксперт: Северная Корея уже проиграла войну
Депутат Рады о дате штурма резиденции Порошенко
Рудковская и Плющенко обвенчались в Москве
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
"Ночной кошмар для пилотов": на Западе оценили российские С-400
В ВКС России поступят «Суперграчи» - СМИ
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
16Последствия урагана «Ирма»
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
09:36 (мск), источник: Ежедневник.by

Министр обороны: у нас появилось много военных аналитиков, которые даже в армии не служили

Так прокомментировал ажиотаж вокруг учений «Запад-2017» в интервью программе «Главный эфир» на канале «Беларусь 1» министр обороны Беларуси Андрей Равков.

Комментируя совместные российско-белорксские учения «Запад-2017», Равков назвал «естественным» стремление Беларуси состоять в союзнических отношениях с Россией, поскольку «сейчас в мире мало государств, который в одиночку могут противостоять каким-то крупным военным угрозам».

При этом, заявил министр обороны, наша страна не оценивает нынешнюю военно-политическую обстановку как военную угрозу, пишет tut.by.

«Так как военная угроза — это действия государства, которые предполагают в конечном итоге возникновение военного конфликта», — объяснил глава Минобороны.

Он заметил, что на учения «Запад-2017» приглашено «необходимое количество наблюдателей, СМИ, представителей международных организаций — всех, даже тех, кого, может быть, не надо было приглашать».

«Полная открытость, и не в качестве того, что мы хотим перед кем-то оправдаться. Нет, пожалуйста, смотрите, мы открыты для всех. Но, естественно, надо и нашим соседям быть более открытыми», — сказал Равков.

На вопрос корреспондента «Главного эфира» про «нездоровый ажиотаж», который разгорелся в западных СМИ по поводу учений «Запад-2017», Равков заметил: «У нас в последнее время, в том числе с Беларуси, появилось много аналитиков в военной сфере, которые, если так разобраться (не все конечно, но большинство из них) даже в армии не служили. Я хочу сказать одно: подготовка региональной группировки войск идет, все задачи, которые мы планировали, мы выполняем в плановом порядке, если кому-то это не нравится — пожалуйста. А мы должны укрепить обороноспособность и Республики Беларусь, и Союзного государства».

Напомним, учения «Запад-2017» начались 14-го и продлятся до 20 сентября. В них задействованы 12 700 военнослужащих (из них около 10 тысяч — в Беларуси), 370 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов и вертолетов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Население Беларуси уходит в минус по валюте
Украина отказалась работать с резолюцией РФ по миротворцам
СМИ: правительство решило повысить акцизы на бензин
Премьер Японии не видит смысла в диалоге с Северной Кореей
Роскачество проверило бутилированную воду в России
Мадуро: «Я похож на Сталина. Посмотрите на мой профиль»
В «Справедливой России» предлагают наказывать за овербукинг
МЧС предупредило об опасности тайфуна Талим для Дальнего Востока
Спорт
Без медалей, но с надеждой. Россия заняла 4-е место на ЧЕ Сборная России вернулась в игру с «-17», но всё же уступила испанцам в «бронзовом» матче
Авто
Что купить вместо iPhone X (+ веселый бонус) Новый iPhone Х будет стоить в России 91 990 рублей с памятью на 256 Гб. И это самый дорогой «Айфон» из когда-либо продаваемых в России
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Валерия с дочерью на съемках нового телешоу: первые фото Певицы приняли участие в телепроекте «Угадай мой возраст»
Недвижимость
Власти назвали себестоимость жилья для реновации
За раздельный сбор мусора дадут скидку на ЖКУ
«Пятерочки» могут появиться на заправках
Верховный суд сообщил, как стать владельцем чужого жилья
Леди
Твид, стразы и булавки: в моде провокационный маникюр Шесть самых актуальных трендов в нейл-дизайне – для самых модных, но при этом не слабонервных.
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь