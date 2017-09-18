Министр обороны: у нас появилось много военных аналитиков, которые даже в армии не служили
Так прокомментировал ажиотаж вокруг учений «Запад-2017» в интервью программе «Главный эфир» на канале «Беларусь 1» министр обороны Беларуси Андрей Равков.
Так прокомментировал ажиотаж вокруг учений «Запад-2017» в интервью программе «Главный эфир» на канале «Беларусь 1» министр обороны Беларуси Андрей Равков.
Комментируя совместные
При этом, заявил министр обороны, наша страна не оценивает нынешнюю
«Так как военная угроза — это действия государства, которые предполагают в конечном итоге возникновение военного конфликта», — объяснил глава Минобороны.
Он заметил, что на учения «Запад-2017» приглашено «необходимое количество наблюдателей, СМИ, представителей международных организаций — всех, даже тех, кого, может быть, не надо было приглашать».
«Полная открытость, и не в качестве того, что мы хотим перед
На вопрос корреспондента «Главного эфира» про «нездоровый ажиотаж», который разгорелся в западных СМИ по поводу учений «Запад-2017», Равков заметил: «У нас в последнее время, в том числе с Беларуси, появилось много аналитиков в военной сфере, которые, если так разобраться (не все конечно, но большинство из них) даже в армии не служили. Я хочу сказать одно: подготовка региональной группировки войск идет, все задачи, которые мы планировали, мы выполняем в плановом порядке, если
Напомним, учения «Запад-2017» начались 14-го и продлятся до 20 сентября. В них задействованы 12 700 военнослужащих (из них около 10 тысяч — в Беларуси), 370 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов и вертолетов.