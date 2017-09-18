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09:59 (мск), источник: Om1.ru

В мэрии Омска 22 сентября вручат мандаты новым депутатам Горсовета

Списки парламентариев шестого созыва уже утверждены.

Появилась ясность с датой получения мандатов депутатами Горсовета Омска шестого созыва.

Как уточнили порталу Om1.ru в городском избиркоме, торжественная церемония назначена на 22 сентября. Уже в эту пятницу парламентариям раздадут «корочки» в мэрии Омска.

Сейчас остались некоторые формальности.

Напомним, что по результатам выборов 10 сентября «Единой России» достались 26 мандатов, КПРФ — 9, «Коммунистам России» — 1, ЛДПР и «Справедливой России» — по 2 удостоверения.

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