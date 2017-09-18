Суд рассмотрит 27 сентября дело экс-министра транспорта и связи Свердловской области
Ранее суд вернул уголовное дело Александра Сидоренко в прокуратуру
Ранее суд вернул уголовное дело Александра Сидоренко в прокуратуру
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/.
«Рассмотрение дела назначено на 08:00 мск 27 сентября. Заседание открытое», — сказали в суде.
Ранее суд вернул уголовное дело в прокуратуру
По версии следствия, с марта 2010 года по февраль 2016 года Сидоренко, работая министром транспорта и связи Свердловской области, был фактическим владельцем 70% доли в ООО «УралДорТехнологии», оформленном на его тещу, а также 100% доли в ООО «УралТрансПетролиум», учредителем которого выступил его брат. По данным
В ведомстве отмечают, что Сидоренко, осведомленный о планах и графиках ремонта и строительства дорог на территории области, предоставлял в приоритетном порядке «своим» организациям информацию о ремонте, давал рекомендации и указания руководителям хозяйствующих субъектов о заключении договоров на выполнение соответствующих работ. В результате эти предприятия выигрывали аукционы, и с ними заключались государственные и муниципальные контракты на ремонт дорог.
Сообщается, что Сидоренко, работая министром, контролировал в том числе процесс реализации госполитики в сфере транспорта и дорожного хозяйства, информационных технологий и почтовой связи.