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10:01 (мск), источник: Actualitati.md

Додон-Матвиенко: Договоренности с Президентом РФ полноценно реализуются

Президент Республики Молдова Игорь Додон провёл встречу с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко.

Источник: Actualitati.md

«Выразил удовлетворение, что начатый политический диалог на уровне глав государств набирает обороты и, что достигнутые на встречах с Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным договоренности полноценно реализуются», — отметил Додон.

«Поблагодарил российскую сторону за принятые решения, согласно которым более 180 предприятий с обоих берегов Днестра получили доступ на российский рынок. В 2017 году экспорт нескольких категорий продуктов, таких как фрукты, овощи, вина и консервы, увеличился в среднем в 3−4 раза. Выразил признательность за принятые меры по легализации молдавских трудовых мигрантов на территории Российской Федерации. Многие наши соотечественники воспользовались миграционной амнистией и получили возможность и дальше работать в России», — рассказал президент.

«Выразил сожаление в связи с провокационными действиями парламентского большинства и правительства в Кишинёве в отношении России. Это просто геополитический шаг отчаяния в отсутствие ощутимых результатов внутренней политики. Это позиция одной политической партии, Демократической партии, которая обанкротилась с точки зрения поддержки избирателей. В этом контексте я поблагодарил руководство Российской Федерации за то, что, несмотря на провокации, оно не принимает мер, которые могли бы причинить ущерб народу Молдовы, а не представителям ДПМ», — добавил он.

«Уделили особое внимание урегулированию приднестровского конфликта. Повторил свой позицию, что урегулирование должно быть достигнуто только в формате переговоров 5 + 2. В настоящий момент мы предпринимаем конкретные шаги, и надеемся, что в ближайшее время мы решим многие проблемы, стоящие перед гражданами на обоих берегах Днестра. Также отметил, что сотрудничество между районами Гагаузской автономии и регионами России приносит результаты, и это сотрудничество необходимо расширять и интенсифицировать. Высказался за дальнейшее развитие и углубление молдо-российского сотрудничества во всех сферах обоюдного интереса, особенно в сфере экономики, инвестиций, в социальной и культурно-гуманитарных областях. Пригласил госпожу Матвиенко посетить Республику Молдова в следующем году», — сообщил Игорь Додон.

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