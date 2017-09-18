Додон-Матвиенко: Договоренности с Президентом РФ полноценно реализуются

Источник: Actualitati.md

«Выразил удовлетворение, что начатый политический диалог на уровне глав государств набирает обороты и, что достигнутые на встречах с Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным договоренности полноценно реализуются», — отметил Додон.

«Поблагодарил российскую сторону за принятые решения, согласно которым более 180 предприятий с обоих берегов Днестра получили доступ на российский рынок. В 2017 году экспорт нескольких категорий продуктов, таких как фрукты, овощи, вина и консервы, увеличился в среднем в 3−4 раза. Выразил признательность за принятые меры по легализации молдавских трудовых мигрантов на территории Российской Федерации. Многие наши соотечественники воспользовались миграционной амнистией и получили возможность и дальше работать в России», — рассказал президент.

«Выразил сожаление в связи с провокационными действиями парламентского большинства и правительства в Кишинёве в отношении России. Это просто геополитический шаг отчаяния в отсутствие ощутимых результатов внутренней политики. Это позиция одной политической партии, Демократической партии, которая обанкротилась с точки зрения поддержки избирателей. В этом контексте я поблагодарил руководство Российской Федерации за то, что, несмотря на провокации, оно не принимает мер, которые могли бы причинить ущерб народу Молдовы, а не представителям ДПМ», — добавил он.