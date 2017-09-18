Тетянников передумал увольняться из мэрии Омска

Как стало известно Om1.ru, заместитель мэра Омска Юрий Тетянников, являющийся одновременно лидером регионального отделения партии «Единая Россия», передумал увольняться из администрации.

Читайте также Тетянников уйдет из мэрии Омска ради горсовета

Ранее сообщалось, что он готов к переходу на работу в Омский городской совет. Причем предполагалось, что он может занять там место спикера или вице-спикера. Сам Тетянников уже также успел объявить о том, что после официального оглашения итогов выборов, после которых он получил право на мандат, он будет увольняться из мэрии, и в прессе даже начали озвучивать фамилии возможных прееемников.

Но, как сообщают источники, близкие к партийному бонзу, заявления он так и не написал. Более того, исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов уже проинформирован о том, что Тетянников остается. Но о реакции временного мэра пока ничего не известно.



Напомним, Тетянников получил место в мэрии в разгар выборов в Омский городской совет 26 июля 2017 года и сразу же ушел в предвыборный отпуск. А по окончании выборного процесса вернулся в свой кабинет. По прогнозам, он должен был подать заявление еще в конце прошлой недели, но резко передумал после сообщений в прессе о том. что на роль спикера Москвой согласована кандидатура нынешнего главы омского регионального управления МЧС Владимира Корбута, а на роль вице-спикера риэлтора Андрея Ткачука.