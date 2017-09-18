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10:28 (мск), источник: Om1.ru

Тетянников передумал увольняться из мэрии Омска

Вице-мэр, курирующий в администрации безопасность, передумал строить карьеру в Горсовете. Заявления на увольнение так и не поступило.

Как стало известно Om1.ru, заместитель мэра Омска Юрий Тетянников, являющийся одновременно лидером регионального отделения партии «Единая Россия», передумал увольняться из администрации.

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Ранее сообщалось, что он готов к переходу на работу в Омский городской совет. Причем предполагалось, что он может занять там место спикера или вице-спикера. Сам Тетянников уже также успел объявить о том, что после официального оглашения итогов выборов, после которых он получил право на мандат, он будет увольняться из мэрии, и в прессе даже начали озвучивать фамилии возможных прееемников.

Но, как сообщают источники, близкие к партийному бонзу, заявления он так и не написал. Более того, исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов уже проинформирован о том, что Тетянников остается. Но о реакции временного мэра пока ничего не известно.

Напомним, Тетянников получил место в мэрии в разгар выборов в Омский городской совет 26 июля 2017 года и сразу же ушел в предвыборный отпуск. А по окончании выборного процесса вернулся в свой кабинет. По прогнозам, он должен был подать заявление еще в конце прошлой недели, но резко передумал после сообщений в прессе о том. что на роль спикера Москвой согласована кандидатура нынешнего главы омского регионального управления МЧС Владимира Корбута, а на роль вице-спикера риэлтора Андрея Ткачука.

Сам Корбут уже написал прошение об отставке и на днях будет уволен из структур МЧС.

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