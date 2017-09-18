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11:01 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

Стали известны имена всех депутатов, которые войдут в новый состав Заксобрания Кубани

Краснодар, 18 сентября, KrasnodarMedia. Подведены окончательные итоги выборов в Заксобрание региона, состоявшиеся 10 сентября.

Напомним, состав Заксобрания нынешнего созыва сократился до 70 человек — ранее в его состав входили 100 депутатов. Большинство мест — 60 — достанется единороссам. Кроме представителей партии власти, в краевой парламент прошли члены КПРФ, ЛДПР, один человек от «Партии Роста», два человека, участвовавшие в выборах в качестве самовыдвиженцев и представитель «Справедливой России», которого партия на данный момент исключила из своих рядов, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Три человека прошли в Заксобрание от КПРФ по партийному списку: Павел Соколенко, Геннадий Шабунин, Иван Жилищиков.

ЛДПР в краевом парламенте представит также три человека: Иван Тутушкин, Батырбий Панеш, Мурат Напсо.

Самовыдвиженцы — Николай Кравченко и Виктор Тепляков — были поддержаны единороссами и тоже вошли в состав Заксобрания.

Юлия Пархоменко представит в краевом парламенте «Партию Роста».

От «Справедливой России» в Заксобрание прошел Денис Хмелевский, но по итогам выборов партийцы изгнали его из своих рядов, обвинив в сговоре с партией власти. Остается неясным, будет ли он представлять интересы какой-либо партии.

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По партийным спискам в состав Заксобрания региона войдут 29 единороссов: Владимир Бекетов, Юрий Бурлачко, Владимир Порханов, Борис Левитский, Олег Бойченко, Александр Агеев, Алексей Титов, Александр Поголов, Николай Петропавловский, Владимир Чепель, Петр Савельев, Ирина Караваева, Сергей Усенко, Евгений Шендрик, Жанна Беловол, Борис Юнанов, Николай Гриценко, Сергей Орлов, Владимир Ященко, Роберт Паранянц, Владимир Агафонов, Евгения Шумейко, Андрей Горбань, Сергей Алтухов, Константин Димитриев, Сергей Орленко, Андрей Булдин, Алексей Сафронов, Дмитрий Лебедев.

Еще 31 человек представит «Единую Россию» в Заксобрании как избранные по одномандатным округам: Владимир Лыбанев, Татьяна Рой, Виктор Чернявский, Владимир Харламов, Юлия Алешкевич, Сергей Жиленко, Борис Красавцев, Алексей Сидюков, Иван Артеменко, Андрей Куемжиев, Алексей Руднев, Александр Джеус, Владимир Зюзин, Сергей Кизинек, Андрей Дорошенко, Дмитрий Лоцманов, Александр Шустенков, Вячеслав Сбитнев, Ирина Конограева, Сергей Шатохин, Батырбий Тутаришев, Александр Галенко, Сергей Ярышев, Александр Хараман, Сергей Прокопенко, Сергей Чабанец, Александр Звягин, Александр Трубилин, Эдуард Кузнецов, Сергей Белан и Андрей Сигидин.

Как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, руководство партии «Справедливая Россия» после выборов заявило, что в Краснодарском крае сфальсифицированы итоги выборов 10 сентября. Партийцы утверждают, что нашли расхождение результатов опросов Exit-poll и цифр в итоговых протоколах голосования в более чем три раза. Кроме того, «справедливороссы» сообщают о наличии у них видео и фото доказательств махинаций на участках.

Результаты работы специальной комиссии из Центрального избиркома (ЦИК), которая приезжала 15 сентября в Краснодарский край, чтобы проверить сообщения о якобы имеющихся фактах махинаций на выборах в Законодательное Собрание 10 сентября, будут оглашены только 20 сентября, после рассмотрения проверочных протоколов.

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