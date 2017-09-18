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11:23 (мск), источник: ЕАН

Евгений Куйвашев рассказал, как Свердловская область будет жить ближайшие пять лет

Евгений Куйвашев после вручения ему удостоверения главы региона рассказал, как будет жить Свердловская область ближайшие пять лет.

«Наша программа “Пятилетка развития” базируется на колоссальном промышленном потенциале региона, на таланте и трудолюбии уральцев. Наша цель — в ближайшие пять лет вывести Свердловскую область в первую тройку российских лидеров по важнейшим социально-экономическим показателям, в том числе и по качеству жизни. Жители области эту программу поддержали. Считаю, что каждый голос, отданный за меня, это голос в ее поддержку», — заявил губернатор.

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В числе задач Куйвашев назвал существенное повышение производительности труда и конкурентоспособности продукции, выход на новые рынки.

В аграрном комплексе регион берет курс на поставку уральцам качественной и доступной по цене продукции собственного производства, обустройство деревни, рачительный подход к использованию земли, внедрение новых технологий.

Особый акцент делается на развитие инфраструктуры — качественные дороги, современную связь, газификацию, наращивание энергетических мощностей и повышение качества ЖКУ.

«Перемены должны почувствовать все категории уральцев, ведь качество жизни людей — понятие масштабное. Это качественное образование, здравоохранение, доступное жилье и детские сады. Это современные условия труда и достойная заработная плата, это финансовая стабильность и уверенность в завтрашнем дне, это возможность свободно высказывать свое мнение и быть услышанным, это решение экологических и демографических проблем Для меня честь жить и работать в Свердловской области, служить ее интересам, способствовать укреплению высокой репутации и доброй славы опорного края державы», — заключил свое выступление глава региона.

После официальной части церемонии инаугурации гостям посмотрели концертную программу. Уже к 13:00 многим участникам нужно быть в УрГЭУ, где пройдет заседание политсовета «Единой России», посвященное подведению итогов избирательной кампании.

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