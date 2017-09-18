Евгений Куйвашев рассказал, как Свердловская область будет жить ближайшие пять лет

«Наша программа “Пятилетка развития” базируется на колоссальном промышленном потенциале региона, на таланте и трудолюбии уральцев. Наша цель — в ближайшие пять лет вывести Свердловскую область в первую тройку российских лидеров по важнейшим социально-экономическим показателям, в том числе и по качеству жизни. Жители области эту программу поддержали. Считаю, что каждый голос, отданный за меня, это голос в ее поддержку», — заявил губернатор.

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В числе задач Куйвашев назвал существенное повышение производительности труда и конкурентоспособности продукции, выход на новые рынки.

В аграрном комплексе регион берет курс на поставку уральцам качественной и доступной по цене продукции собственного производства, обустройство деревни, рачительный подход к использованию земли, внедрение новых технологий.

Особый акцент делается на развитие инфраструктуры — качественные дороги, современную связь, газификацию, наращивание энергетических мощностей и повышение качества ЖКУ.

«Перемены должны почувствовать все категории уральцев, ведь качество жизни людей — понятие масштабное. Это качественное образование, здравоохранение, доступное жилье и детские сады. Это современные условия труда и достойная заработная плата, это финансовая стабильность и уверенность в завтрашнем дне, это возможность свободно высказывать свое мнение и быть услышанным, это решение экологических и демографических проблем Для меня честь жить и работать в Свердловской области, служить ее интересам, способствовать укреплению высокой репутации и доброй славы опорного края державы», — заключил свое выступление глава региона.