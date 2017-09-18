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11:41 (мск), источник: СуперОмск

Фролов представил нового главу Кировского округа Омска

На аппаратном совещании 18 сентября и.о. мэра Омска Сергей Фролов представил чиновникам нового главу администрации Кировского округа Омска.

Как ранее и сообщал «СуперОмск», им стал Андрей Горбачев, который долгое время работал первым замом главы Октябрьского округа.

«Давно знаю Андрея Юрьевича Горбачева. Он уверенно справлялся со своими функциональными обязанностями на предыдущем месте работы: решал вопросы подготовки к зиме, организовывал взаимодействие с управляющими компаниями, занимался организацией благоустройства. В должности главы администрации Кировского округа на его плечи ляжет персональная ответственность не только за коммунальное хозяйство, но и за развитие городской среды в самом широком смысле на Левобережье. Хочу пожелать ему удачи», — цитирует Фролова пресс-служба мэрии Омска.

Горбачев приступил к работе в новой должности уже с понедельника, 18 сентября. Предыдущий глава администрации Кировского округа Сергей Никифоров, по официальному сообщению пресс-службы мэрии, ушел на пенсию.

Добавим, должность главы Кировского округа Сергей Никифоров, которому на днях исполнилось 63, занимал с октября 2014 года, придя на место Сергея Фролова — ныне и.о. мэра Омска. Фролов в свою очередь руководил Кировской администрацией с июля 2007-го по октябрь 2014-го. Никифоров в это время работал первым замглавы Советского округа.

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