Фролов представил нового главу Кировского округа Омска

Как ранее и сообщал «СуперОмск», им стал Андрей Горбачев, который долгое время работал первым замом главы Октябрьского округа.

«Давно знаю Андрея Юрьевича Горбачева. Он уверенно справлялся со своими функциональными обязанностями на предыдущем месте работы: решал вопросы подготовки к зиме, организовывал взаимодействие с управляющими компаниями, занимался организацией благоустройства. В должности главы администрации Кировского округа на его плечи ляжет персональная ответственность не только за коммунальное хозяйство, но и за развитие городской среды в самом широком смысле на Левобережье. Хочу пожелать ему удачи», — цитирует Фролова пресс-служба мэрии Омска.

Горбачев приступил к работе в новой должности уже с понедельника, 18 сентября. Предыдущий глава администрации Кировского округа Сергей Никифоров, по официальному сообщению пресс-службы мэрии, ушел на пенсию.