Новосибирск занял 8 место по качеству городской среды
Самую высокую оценку город получил за жилье и прилегающее пространство, об этом говорится в Индексе качества городской среды, составленным Агентством ипотечного жилищного кредитования.
Самую высокую оценку город получил за жилье и прилегающее пространство, об этом говорится в Индексе качества городской среды, составленным Агентством ипотечного жилищного кредитования.
Новосибирск занял 8 место по качеству городской среды среди
По качеству жилья и прилегающего пространства Новосибирск занял первое место. Минимальное количество баллов город набрал за
При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как уличная инфраструктура, озелененные и водные пространства,