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11:37 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирск занял 8 место по качеству городской среды

Самую высокую оценку город получил за жилье и прилегающее пространство, об этом говорится в Индексе качества городской среды, составленным Агентством ипотечного жилищного кредитования.

Новосибирск занял 8 место по качеству городской среды среди городов-миллионников, рейтинг составили в Агентстве ипотечного жилищного кредитования.

По качеству жилья и прилегающего пространства Новосибирск занял первое место. Минимальное количество баллов город набрал за общественно-деловую инфраструктуру. Состояние городской среды в целом назвали плохим.

При составлении рейтинга учитывались такие параметры, как уличная инфраструктура, озелененные и водные пространства, социально-досуговая инфраструктура и другие.

Городами-лидерами признали Москву, Санкт-Петербург и Казань. Замыкает список Волгоград, он занял последнее место среди всех городов. .

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