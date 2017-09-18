Глава Пермского края в первую очередь займется проблемами здравоохранения
ПЕРМЬ, 18 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. Избранный глава Пермского края Максим Решетников считает своей главной задачей решение проблем в сфере здравоохранения.
ПЕРМЬ, 18 сен — РИА Новости, Ольга Ерачина. Избранный глава Пермского края Максим Решетников считает своей главной задачей решение проблем в сфере здравоохранения.
Выборы прошли 10 сентября. По итогам обработки 100% протоколов Решетников набрал 82,06% голосов избирателей.
«Сделали большую работу, связанную с благоустройством. Здесь есть, о чем подумать, и есть, что дальше совершенствовать. Я вижу это. И мы тоже будем это продолжать. Запустили определенные процессы в здравоохранении. Сейчас это приоритет номер один. Начали решать масштабные задачи — и с поликлиниками, и с узкими специалистами, и со строительством, и с интернетом. Много очень вопросов», — сказал Решетников в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о том, что ему уже удалось сделать за те полгода, которые он возглавляет регион, и каковы его планы на дальнейший срок губернаторства.
Решетников добавил, что также в числе его задач — образование. «Вопрос не настолько острый, но он тоже на повестке дня:
«Еще одна задача, конечно же, развитие культуры. Речь идет о решении задач с новой сценой для Пермского театра оперы и балета, нового здания для Пермской художественной галереи. Сейчас у нас есть новые возможности, и мы должны с удвоенной энергией за это взяться. Ну и вообще в числе задач — строительство всех крупных объектов: это и зоопарк, и другие объекты, которые обещали людям. Конечно, будем продолжать реализацию социальных программ, заниматься развитием и поддержкой экономики», — отметил Решетников.
«Очень важно сейчас ускорить газификацию. Это первоочередные задачи, которые нужно решить, после чего приступим к стратегическим задачам», — сказал собеседник агентства.