Евгений Тефтелев об оптимизации спортшкол: зачем родителям знать сметы?

На вопрос журналистов «ФедералПресс» о целесообразности оптимизации детских спортивных школ в городе Челябинске глава города Евгений Тефтелев напомнил, что аналогичные процессы проходили в системе образования, здравоохранения, в культуре. В данном же случае городские власти продолжают настаивать на том, что сокращение руководителей и бухгалтеров спортивных учреждений не затронет интересов учащихся.

«Основные принципы заложены таким образом, что сегодня спортивные учреждения могут функционировать, если там есть руководитель, тренеры и учащиеся, которые там занимаются, спортсмены. А наличие многих работников финансовой сферы, которые ведут расчеты, подсчеты, финансовую дисциплину, и так далее, мы считаем, что это можно оптимизировать в рамках одного, двух, трех, четырех более крупных учреждений, которые объединят всю эту сферу. Это не касается тренеров, самого процесса организации занятий спортом. Это касается помещений, которые используются не очень эффективно», — прокомментировал Евгений Тефтелев.

Одно из таких учреждений, очевидно, — спортшкола «Атлет», где ситуация складывается не в пользу учеников. Там, напомним, работал инвестор, который арендовал залы, чтобы проводить в вечернее время платные тренировки для детей, а днем на специальных маленьких тренажерах занимались воспитанники муниципальной спортивной школы.

После объявления об оптимизации предприниматель предпочел вывезти дорогостоящее оборудование в собственное помещение, а в школе на Карла Либкнехта ученики остались с голыми стенами. «С Атлетом» выясняется, что в помещении находится оборудование, которое арендуется, за которое, откровенно говоря, не видно, куда уходят какие-то деньги, в том числе внебюджетные фонды. А наши некоторые руководители привлекают к решению этих вопросов детей, которые абсолютно не понимают, и родителей в том числе. И зачем родителям знать о какой-то там смете и так далее? Со сметой разберутся соответствующие руководители, включая начальника управления спорта, — добавил Тефтелев.