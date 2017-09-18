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12:08 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Евгений Тефтелев об оптимизации спортшкол: зачем родителям знать сметы?

ЧЕЛЯБИНСК, 18 сентября, ФедералПресс. Глава Челябинска Евгений Тефтелев прокомментировал оптимизацию спортивных школ города Челябинска, намекнув, что ее экономическое обоснование — это не дело общественности. От конкретики он вновь отказался, передает корреспондент «ФедералПресс».

На вопрос журналистов «ФедералПресс» о целесообразности оптимизации детских спортивных школ в городе Челябинске глава города Евгений Тефтелев напомнил, что аналогичные процессы проходили в системе образования, здравоохранения, в культуре. В данном же случае городские власти продолжают настаивать на том, что сокращение руководителей и бухгалтеров спортивных учреждений не затронет интересов учащихся.

«Основные принципы заложены таким образом, что сегодня спортивные учреждения могут функционировать, если там есть руководитель, тренеры и учащиеся, которые там занимаются, спортсмены. А наличие многих работников финансовой сферы, которые ведут расчеты, подсчеты, финансовую дисциплину, и так далее, мы считаем, что это можно оптимизировать в рамках одного, двух, трех, четырех более крупных учреждений, которые объединят всю эту сферу. Это не касается тренеров, самого процесса организации занятий спортом. Это касается помещений, которые используются не очень эффективно», — прокомментировал Евгений Тефтелев.

Одно из таких учреждений, очевидно, — спортшкола «Атлет», где ситуация складывается не в пользу учеников. Там, напомним, работал инвестор, который арендовал залы, чтобы проводить в вечернее время платные тренировки для детей, а днем на специальных маленьких тренажерах занимались воспитанники муниципальной спортивной школы.

После объявления об оптимизации предприниматель предпочел вывезти дорогостоящее оборудование в собственное помещение, а в школе на Карла Либкнехта ученики остались с голыми стенами. «С Атлетом» выясняется, что в помещении находится оборудование, которое арендуется, за которое, откровенно говоря, не видно, куда уходят какие-то деньги, в том числе внебюджетные фонды. А наши некоторые руководители привлекают к решению этих вопросов детей, которые абсолютно не понимают, и родителей в том числе. И зачем родителям знать о какой-то там смете и так далее? Со сметой разберутся соответствующие руководители, включая начальника управления спорта, — добавил Тефтелев.

Напомним, активисты Общероссийского народного фронта требовали от городских властей предоставить расчеты и показать, в чем именно будет экономия и какая, если несколько спортшкол объединят общим управлением. Впрочем, до сих пор ни «фронтовикам», ни общественности мэрия никаких расчетов предъявлять не планирует, ссылаясь на решение начальника управления спорта администрации Челябинска Евгения Иванова.

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