В Башкирии законодательное собрание проводит ротацию членов экспертных советов

«Экспертные советы необходимо держать в тонусе. Когда мы принимали решение об их создании в начале текущего созыва, то рассчитывали на реальную поддержку в совершенствовании республиканского законодательства со стороны лучших умов республики, — пояснил Константин Толкачев. — С момента создания первых экспертных советов прошло немало времени и назрела необходимость пересмотреть их состав. Кто-то из членов экспертных советов по объективным причинам больше не может принимать участие в их работе — люди сменили работу и переехали в другие регионы. Кто-то недостаточно серьезно отнесся к включению в экспертный совет и числится в нем формально, не принимая активного участия в работе. Балласт ни в том, ни в другом виде нам не нужен. Целесообразно провести ротацию членов экспертных советов таким образом, чтобы на места тех, кто не может или не хочет работать, пришли деятельные люди, желающие и способные помогать депутатам».