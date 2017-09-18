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12:25 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии законодательное собрание проводит ротацию членов экспертных советов

УФА, 18 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Спикер регионального парламента Константин Толкачев дал поручение пересмотреть составы экспертных советов, созданных при комитетах Госсобрания РБ. Это необходимо, чтобы сделать работу таких советов более эффективной и исключить формализм в их деятельности, пояснили в пресс-службе Госсобрания.

Источник: Башинформ

«Экспертные советы необходимо держать в тонусе. Когда мы принимали решение об их создании в начале текущего созыва, то рассчитывали на реальную поддержку в совершенствовании республиканского законодательства со стороны лучших умов республики, — пояснил Константин Толкачев. — С момента создания первых экспертных советов прошло немало времени и назрела необходимость пересмотреть их состав. Кто-то из членов экспертных советов по объективным причинам больше не может принимать участие в их работе — люди сменили работу и переехали в другие регионы. Кто-то недостаточно серьезно отнесся к включению в экспертный совет и числится в нем формально, не принимая активного участия в работе. Балласт ни в том, ни в другом виде нам не нужен. Целесообразно провести ротацию членов экспертных советов таким образом, чтобы на места тех, кто не может или не хочет работать, пришли деятельные люди, желающие и способные помогать депутатам».

Экспертные советы являются постоянно действующими консультативно-совещательными органами. В их задачи входят осуществление предварительной экспертизы законопроектов по вопросам своего ведения, разработка предложений и рекомендаций по основным направлениям совершенствования законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан в соответствующей области.

Всего при республиканском парламенте в настоящее время действуют 14 экспертных советов.

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