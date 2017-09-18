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13:26 (мск), источник: Коммерсантъ

Максим Решетников одобрил мастер-план Перми, разработанный при Олеге Чиркунове

В интервью «Эхо Перми» врио губернатора Пермского края Максим Решетников похвалил городской мастер-план, разработанный в период губернаторства Олега Чиркунова.

Источник: РИА "Новости"

«Этот документ разработан лучшими экспертами. И идеи мастер-плана вполне актуальны», — заявил господин Решетников.

Мастер-план был разработан голландскими проектировщиками в 2008—2010 годах. В документе прописаны принципы создания компактного города, развития застроенных территорий, средняя высотность и периметральная застройка кварталов.

При следующем главе региона Викторе Басаргине мастер-план был пересмотрен: принцип компактного города практически утратил свою актуальность, стали набирать обороты проекты комплексной застройки, в том числе отдаленных территорий и Пермского района. При этом власти не отказались от развития застроенных территорий и редевелопмента промышленных площадок, предусмотренных в мастер-плане и генплане.

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