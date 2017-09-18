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12:31 (мск), источник: РИА Новости

Дмитрий Овсянников вступил в должность губернатора Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Одержавший победу на первых всенародных выборах губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников принес присягу и официально вступил в должность.

Источник: РИА "Новости"

Выборы губернатора Севастополя пошли в единый день голосования 10 сентября. За Овсянникова проголосовали 71,05% избирателей. Губернатор — высшее должностное лицо города — избирается сроком на 5 лет.

«Вступая в должность губернатора города Севастополя, клянусь соблюдать конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, устав и законы города Севастополя, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всемерно способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей», — сказал Овсянников на торжественной церемонии в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени А. В. Луначарского.

На церемонии присутствовали полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, глава Крыма Сергей Аксенов, руководители силовых ведомств полуострова, председатель заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева, представители творческой и научной интеллигенции.

Губернатор Севастополя является высшим должностным лицом и возглавляет правительство города. После официального вступления в должность он должен в течение 30 календарных дней сформировать новый состав правительства.

Выборы губернатора Севастополя путем прямого волеизъявления прошли в городе впервые. До этого губернатор утверждался депутатами заксобрания из трех кандидатур, предложенных президентом России. До воссоединения Крыма с РФ глава администрации города назначался напрямую президентом Украины.

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