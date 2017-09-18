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17:44 (мск), источник: РИАЦ

В Волгоградской облдуме появится новый депутат

Состоялось заседание политсовета регионального отделения партии «Единая Россия». На нём было названо имя депутата, который заменит ушедшего в отставку Владимира Струка.

Источник: РИАЦ

Как уже сообщал РИАЦ, облдума 11 сентября досрочно прекратила полномочия Владимира Струка, который занимал пост председателя думского комитета по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию. Поскольку он избирался по партийным спискам «Единой России», его место займёт соискатель из того же партийного списка. Политсовет реготделения единогласно назвал депутатом облдумы Михаила Рогозина, руководителя исполкома Волжского местного отделения партии «Единая Россия».

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