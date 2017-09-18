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13:12 (мск), источник: Uralpress.ru

Евгений Тефтелев — челябинцам: Не занимайтесь ерундой и не мешайте оптимизации спортивных школ

Родители юных спортсменов в Челябинске не должны знать, какие сметы есть в спортивных школах города. Об этом заявил глава Челябинска Евгений Тефтелев и призвал челябинцев не мешать оптимизации спортшкол.

Источник: Uralpress.ru

Об этом речь шла сегодня, 18 сентября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

Евгений Тефтелев отметил, что оптимизация проходила в управлениях культуры, здравоохранения и образования. А сокращение руководителей и бухгалтеров спортивных учреждений не затронет интересов учащихся. Оптимизация не касается и тренеров.

«Оптимизация коснется помещений, которые используются не очень эффективно. Но наши некоторые руководители привлекают к решению этих вопросов детей, которые абсолютно не понимают ничего в этом, и их родителей. Зачем родителям знать о каких-то сметах? Не занимайтесь ерундой. Со сметой разберутся соответствующие руководители и начальник управления спорта Челябинска», — сказал Евгений Тефтелев.

Напомним, родители челябинских спортсменов категорически против объединения разных спортшкол, а также против передачи их имущества через КУИЗО — МБУ «Спортивный город». Это учреждение, согласно сценарию оптимизации, должно принять имущество ДЮСШ в свои руки для осуществления «чисто управленческой функции». По мнению сторонников реформы спортшкол, такая мера поможет их руководству сосредоточиться исключительно на достижении спортивных задач, не отвлекаясь на бытовые проблемы.

У челябинцев и регионального штаба ОНФ немало вопросов и к самой организации МБУ «Спортгород», к ее директору Эркину Маматову. Руководитель учреждения опровергает все обвинения в свой адрес.

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