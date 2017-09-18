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13:33 (мск), источник: ЕАН

Эдуард Россель вновь стал членом Совета Федерации от Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев делегировал в Совет Федерации Эдуарда Росселя.

Соответствующий указ уже подписан. Таким образом, Россель сохранил полномочия сенатора.

Напомним, Эдуард Россель — первый губернатор Среднего Урала. 10 ноября 2009 года на новый срок работы в должности губернатора президентом Дмитрием Медведевым предложен не был. 4 декабря 2009 года губернатор Свердловской области Александр Мишарин подписал указ о назначении Росселя в Совет Федерации.

14 мая 2012 года в связи с отставкой Мишарина Россель сложил сенаторские полномочия. 9 июля 2012 года новый губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о повторном назначении Росселя представителем Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Свердловской области.

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