Эдуард Россель вновь стал членом Совета Федерации от Свердловской области

Напомним, Эдуард Россель — первый губернатор Среднего Урала. 10 ноября 2009 года на новый срок работы в должности губернатора президентом Дмитрием Медведевым предложен не был. 4 декабря 2009 года губернатор Свердловской области Александр Мишарин подписал указ о назначении Росселя в Совет Федерации.