Эдуард Россель вновь стал членом Совета Федерации от Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев делегировал в Совет Федерации Эдуарда Росселя.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев делегировал в Совет Федерации Эдуарда Росселя.
Соответствующий указ уже подписан. Таким образом, Россель сохранил полномочия сенатора.
Напомним, Эдуард Россель — первый губернатор Среднего Урала. 10 ноября 2009 года на новый срок работы в должности губернатора президентом Дмитрием Медведевым предложен не был. 4 декабря 2009 года губернатор Свердловской области Александр Мишарин подписал указ о назначении Росселя в Совет Федерации.
14 мая 2012 года в связи с отставкой Мишарина Россель сложил сенаторские полномочия. 9 июля 2012 года новый губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о повторном назначении Росселя представителем Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Свердловской области.