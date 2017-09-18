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13:32 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Известно первое решение Куйвашева после инаугурации

Получивший все полномочия свердловский губернатор назначит своего представителя в Совет Федерации.

Источник: Пресс-служба губернатора Свердловской области

Во вторник, 19 сентября, будет выдвинут представитель от губернатора Свердловской области в Совет Федерации Федерального собрания РФ. По закону, такое решение должно быть принято на следующий день после инаугурации главы региона — церемония вступления Евгения Куйвашева в должность прошла в понедельник, 18 сентября.

Одновременно с назначением члена Совфеда разрешится и интрига, которая сформировалась в активной фазе избирательной кампании летом 2017 года. Тогда штабом кандидата в губернаторы Свердловской области Евгения Куйвашева были выдвинуты три кандидата: одна из лидеров Свердловского ОНФ Жанна Рябцева, секретарь Свердловского регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий и первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель — ныне член Совета Федерации от губернатора. По данным источника «АиФ-Урал», господин Россель и сохранит за собой кресла сенатора.

Уместно добавить, что от каждого региона, в том числе от Свердловской области, в Совфед назначаются по два представителя: кроме губернатора правом на выдвижение сенатора имеет Заксобрание. В 2016 году свердловский парламент выдвинул в верхнюю палату парламента экс-главу Екатеринбурга Аркадия Чернецкого.

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