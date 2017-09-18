Известно первое решение Куйвашева после инаугурации

Источник: Пресс-служба губернатора Свердловской области

Во вторник, 19 сентября, будет выдвинут представитель от губернатора Свердловской области в Совет Федерации Федерального собрания РФ. По закону, такое решение должно быть принято на следующий день после инаугурации главы региона — церемония вступления Евгения Куйвашева в должность прошла в понедельник, 18 сентября.

Одновременно с назначением члена Совфеда разрешится и интрига, которая сформировалась в активной фазе избирательной кампании летом 2017 года. Тогда штабом кандидата в губернаторы Свердловской области Евгения Куйвашева были выдвинуты три кандидата: одна из лидеров Свердловского ОНФ Жанна Рябцева, секретарь Свердловского регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий и первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель — ныне член Совета Федерации от губернатора. По данным источника «АиФ-Урал», господин Россель и сохранит за собой кресла сенатора.