Овсянников видит Севастополь третьей столицей России

«Мы будем развивать Севастополь как третью столицу России — южную столицу Россию, как центр притяжения для всей страны. Вместе мы достигнем высоких результатов, все это сделаем ради наших детей и во славу наших предков», — сказал Овсянников на торжественной церемонии по случаю вступления в должность.