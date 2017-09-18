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13:26 (мск), источник: РИА Новости

Овсянников видит Севастополь третьей столицей России

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что видит город-герой третьей — южной — столицей России.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник Овсянников принес присягу и официально вступил в должность.

«Мы будем развивать Севастополь как третью столицу России — южную столицу Россию, как центр притяжения для всей страны. Вместе мы достигнем высоких результатов, все это сделаем ради наших детей и во славу наших предков», — сказал Овсянников на торжественной церемонии по случаю вступления в должность.

Выборы губернатора Севастополя пошли в единый день голосования 10 сентября. За Овсянникова проголосовали 71,05% избирателей. Губернатор — высшее должностное лицо города — избирается сроком на 5 лет.

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