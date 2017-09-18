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13:38 (мск), источник: РИА Новости

Крымского вице-премьера Мурадова два часа продержали в варшавском аэропорту

ВАРШАВА, 18 сен — РИА Новости. Польские власти более двух часов продержали в аэропорту Варшавы вице-премьера крымского правительства, постоянного представителя Крыма при президенте РФ Георгия Мурадова, в итоге не дав ему возможности выступить на совещании ОБСЕ в польской столице.

Источник: РИА "Новости"

В эти дни в Варшаве проходит крупнейшая в Европе конференция по правам человека, которую ежегодно организует Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Крымский вице-премьер прилетел в Варшаву в понедельник утром, и, несмотря на то, что обладает дипломатическим паспортом, вынужден был провести в аэропорту более двух часов.

«Меня два с половиной часа продержали в аэропорту. Поясняли, что согласовывают вопрос с самым высшим руководством, так как я нахожусь в санкционном списке ЕС, несмотря на то, что я приехал не в Польшу, а в международную организацию — ОБСЕ», — рассказал в понедельник журналистам Мурадов.

Паспорт ему в итоге вернули и пропустили на территорию Польши только когда стало ясно, что он не успеет выступить на площадке ОБСЕ. Вместо него выступление, в котором говорилось о соблюдении в ряде стран прав русскоязычных, зачитал его помощник.

На двухнедельное совещание в польскую столицу съезжаются сотни представителей государств-участников ОБСЕ, экспертов по международным вопросам, активистов неправительственных организаций и правозащитников.

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