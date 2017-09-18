Крымского вице-премьера Мурадова два часа продержали в варшавском аэропорту
ВАРШАВА, 18 сен — РИА Новости. Польские власти более двух часов продержали в аэропорту Варшавы
ВАРШАВА, 18 сен — РИА Новости. Польские власти более двух часов продержали в аэропорту Варшавы
В эти дни в Варшаве проходит крупнейшая в Европе конференция по правам человека, которую ежегодно организует Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Крымский
«Меня два с половиной часа продержали в аэропорту. Поясняли, что согласовывают вопрос с самым высшим руководством, так как я нахожусь в санкционном списке ЕС, несмотря на то, что я приехал не в Польшу, а в международную организацию — ОБСЕ», — рассказал в понедельник журналистам Мурадов.
Паспорт ему в итоге вернули и пропустили на территорию Польши только когда стало ясно, что он не успеет выступить на площадке ОБСЕ. Вместо него выступление, в котором говорилось о соблюдении в ряде стран прав русскоязычных, зачитал его помощник.
На двухнедельное совещание в польскую столицу съезжаются сотни представителей