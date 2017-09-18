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14:35 (мск), источник: Noi.md

Представители ДПМ комментируют слух об импичменте президента

Власти прибегнут к оптимальным решениям, чтобы не допустить возможный институционный кризис в результате конфликта с президентом Игорем Додоном.

Источник: Noi.md

Об этом заявил пресс-секретарь ДПМ Виталий Гэмурарь, отвечая на вопрос, учитывают ли власти возможность начала процедуры отставки президента.

Демократ уточнил, что отклонения от конституционных норм, допущенные Игорем Додоном, нельзя игнорировать.

«У Демократической партии не было и нет такой цели, как отставка президента Додона в условиях, когда каждый из представителей власти выполняет свои обязанности в пределах конституционности Республики Молдова. Но мы также не сможем игнорировать положение, когда президент Додон нарушит прямо положения Конституции, гарантом которой является он. Такое положение может привести к серьезным осложнениям в процессе внедрения запланированных реформ и положений Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В любом случае, мы всегда будем искать оптимальные решения с юридической точки зрения, которые позволили бы нам преодолеть возможную кризисную ситуацию», — прокомментировал Виталий Гэмурарь в интервью для tribuna.md.

По мнению представителя демократов, последние действия Игоря Додона доказывают, что он избрал способ противостояния нынешнему правлению, а это не в интересах Республики Молдова. Демократическая партия сделает все возможное, чтобы минимизировать эффекты импичмента в случае, если это будет неизбежно в ситуации, когда действия президентуры будут противоречить национальным интересам Республики Молдова. В любом случае, аргументация нашей позиции будет основана на национальном законодательстве, но и на международных обязательствах нашей страны, добавил Гэмурарь.

Пресс-секретарь формирования отметил также, что на протяжении последнего года ДПМ проявила гибкость и политическую зрелость и предпочла не отвечать на провокации.

«Мы не отвечали на провокации наших оппонентов, наоборот, мы пробовали остаться открытыми в условиях, когда мы взяли на себя управление страной».

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