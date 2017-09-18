Представители ДПМ комментируют слух об импичменте президента
Власти прибегнут к оптимальным решениям, чтобы не допустить возможный институционный кризис в результате конфликта с президентом Игорем Додоном.
Власти прибегнут к оптимальным решениям, чтобы не допустить возможный институционный кризис в результате конфликта с президентом Игорем Додоном.
Об этом заявил
Демократ уточнил, что отклонения от конституционных норм, допущенные Игорем Додоном, нельзя игнорировать.
«У Демократической партии не было и нет такой цели, как отставка президента Додона в условиях, когда каждый из представителей власти выполняет свои обязанности в пределах конституционности Республики Молдова. Но мы также не сможем игнорировать положение, когда президент Додон нарушит прямо положения Конституции, гарантом которой является он. Такое положение может привести к серьезным осложнениям в процессе внедрения запланированных реформ и положений Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В любом случае, мы всегда будем искать оптимальные решения с юридической точки зрения, которые позволили бы нам преодолеть возможную кризисную ситуацию», — прокомментировал Виталий Гэмурарь в интервью для tribuna.md.
По мнению представителя демократов, последние действия Игоря Додона доказывают, что он избрал способ противостояния нынешнему правлению, а это не в интересах Республики Молдова. Демократическая партия сделает все возможное, чтобы минимизировать эффекты импичмента в случае, если это будет неизбежно в ситуации, когда действия президентуры будут противоречить национальным интересам Республики Молдова. В любом случае, аргументация нашей позиции будет основана на национальном законодательстве, но и на международных обязательствах нашей страны, добавил Гэмурарь.
«Мы не отвечали на провокации наших оппонентов, наоборот, мы пробовали остаться открытыми в условиях, когда мы взяли на себя управление страной».